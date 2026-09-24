Đại diện Việt Nam bị loại thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Trang tin giải trí Thái Lan Joxjox.co cho biết tại buổi họp báo khởi động công tác chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico hôm 22/9, ông Ronald Day - giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe (MUO) - cùng giám đốc công ty du lịch Puerto Rico đã chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh ông Nawat và tổ chức MUO thời gian gần đây.

Ông Ronald Day tuyên bố gạch tên đại diện của 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào và Indonesia khỏi danh sách tranh tài Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Bản quyền của 6 quốc gia Đông Nam Á này hiện nằm trong tay ông Nawat.

Ông Ronald Day - giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe (MUO).

Ronald Day cho biết nguyên nhân của quyết định này là do tranh chấp bản quyền gay gắt với ông Nawat Itsaragrisil. Phía ông Nawat liên tục gửi các văn bản pháp lý lên MUO để đòi quyền lợi dựa trên điều khoản hợp tác tỷ lệ 50-50 của phía Thái Lan.

Phản hồi lại động thái này, MUO tuyên bố ông Nawat chỉ đơn thuần nắm giữ vai trò giám đốc quốc gia (National Director) và hoàn toàn không có bất kỳ thẩm quyền quản lý hay can thiệp nào vào bộ máy tổ chức cấp quốc tế.

Ông Ronald Day cùng giám đốc du lịch Puerto Rico đã bác bỏ loạt tin đồn bủa vây MUO thời gian qua. Người đứng đầu tổ chức khẳng định Miss Universe không hề rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính như các luồng thông tin ác ý từ phía đối thủ cạnh tranh.

Ông cam kết mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ 75 vẫn đang vận hành trơn tru và hoàn toàn đúng tiến độ, hứa hẹn mang đến kỳ tổ chức quy mô tại Puerto Rico.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC - đơn vị kinh doanh dưới tên Miss Universe Organization - tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore do Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East do ông Nawat Itsaragrisil điều hành) nắm quyền sở hữu.

Theo JKN, MU East không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại những thị trường này. Vì vậy, đơn vị này không có quyền cấp, chuyển nhượng hoặc trao giấy phép liên quan thương hiệu Miss Universe.

JKN đồng thời tuyên bố những người đẹp được lựa chọn dựa trên các thỏa thuận nói trên trong đó có Việt Nam không đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026.

Tuyên bố này lập tức vấp phải phản ứng từ ông Nawat và phía MU East. Theo thông cáo được MU East công bố cùng ngày, JKN Universe LLC được sở hữu theo cấu trúc 50-50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc.

Hương Giang đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

MU East dẫn thỏa thuận phân chia quyền vận hành theo khu vực để khẳng định họ có quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu Miss Universe tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông, đồng thời có quyền bổ nhiệm và quản lý các đối tác nhượng quyền trong khu vực.

Những tranh chấp này phản ánh khủng hoảng toàn cầu của tổ chức Miss Universe. Trước đó, MU East và MU West đã nhiều lần công khai quan điểm khác nhau về quyền quản trị, thẩm quyền và cách vận hành Miss Universe.

Động thái mới từ phía MUO được cho là ảnh hưởng nặng nề tới công tác tổ chức Miss Universe Vietnam 2026. Theo kế hoạch, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng với sự tham dự của 30 thí sinh.

Việc Miss Universe Vietnam 2026 không được tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 có thể tác động trực tiếp tới các kế hoạch đào tạo hậu đăng quang. Không chỉ tân hoa hậu, các kế hoạch liên quan ê-kíp, đối tác, nhà tài trợ cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu tranh chấp kéo dài.