Thời tiết chuyển lạnh không chỉ khiến cơ thể dễ mất nhiệt mà còn ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm của làn da. Da mặt có thể căng hơn sau khi rửa, vùng má xuất hiện vảy trắng, môi nứt nẻ, trong khi da tay và chân trở nên thô ráp, ngứa ngáy. Theo Viện Hàn lâm Da liễu Mỹ (AAD), không khí lạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ khô trong nhà có thể làm da mất đi độ ẩm tự nhiên. Khi lớp hàng rào bảo vệ suy yếu, nước dễ thoát ra ngoài, khiến da khô, kích ứng và bong tróc.

Bên cạnh việc điều chỉnh quy trình chăm sóc da, chế độ ăn uống cân bằng cũng góp phần duy trì sức khỏe làn da. Một số nhóm thực phẩm cung cấp axit béo thiết yếu, vitamin, khoáng chất và protein cần thiết cho quá trình tái tạo, bảo vệ da.

Cá béo giúp bổ sung omega-3

Cá hồi nấu rau củ cung cấp omega-3, protein và vitamin, góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hỗ trợ duy trì độ ẩm và hàng rào bảo vệ da. Ảnh: Serious Eats

Cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích là những thực phẩm giàu axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là nhóm chất béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp đầy đủ, cần được cung cấp qua thực phẩm. Omega-3 tham gia điều hòa phản ứng viêm, góp phần duy trì chức năng của màng tế bào và sức khỏe hàng rào bảo vệ da. Việc bổ sung đủ chất béo thiết yếu trong khẩu phần có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da khô, nhạy cảm và dễ kích ứng.

Người thường xuyên bị khô da khi thời tiết lạnh có thể ăn cá béo khoảng hai bữa mỗi tuần, kết hợp với các nguồn chất béo lành mạnh khác. Ngoài cá hồi và cá thu, cá mòi, cá nục cũng là những lựa chọn phù hợp với bữa cơm gia đình.

Quả bơ và các loại hạt cung cấp vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Dưỡng chất này cũng tham gia duy trì sức khỏe của màng tế bào, góp phần bảo vệ da trước những tác động từ môi trường. Quả bơ, hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt bí và dầu thực vật là những nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Bên cạnh đó, các thực phẩm này còn chứa chất béo không bão hòa, hỗ trợ hấp thu những vitamin tan trong chất béo.

Có thể bổ sung bơ vào bữa sáng, ăn một nắm nhỏ hạt không tẩm muối trong bữa phụ hoặc sử dụng dầu ô liu, dầu hướng dương trong chế biến món ăn. Tuy nhiên, các loại hạt và quả bơ có mật độ năng lượng tương đối cao nên cần chú ý khẩu phần.

Ổi, cam và kiwi bổ sung vitamin C

Ổi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, bảo vệ tế bào da trước tác động của các gốc tự do và duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: VeryWell Health

Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, loại protein cấu trúc quan trọng giúp da duy trì độ săn chắc và khả năng nâng đỡ. Đồng thời, đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do. Khi thời tiết chuyển lạnh, việc duy trì lượng vitamin C đầy đủ trong khẩu phần giúp hỗ trợ các hoạt động sinh lý cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh.

Ổi, cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây và ớt chuông đều là những nguồn vitamin C phong phú. Trong đó, ổi là loại quả quen thuộc, có hàm lượng vitamin C cao, phù hợp để bổ sung vào bữa phụ. Nên ưu tiên ăn trái cây tươi, đa dạng màu sắc thay vì phụ thuộc vào nước ép đóng chai có thêm đường. Vitamin C cũng dễ bị hao hụt khi thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, do đó có thể kết hợp rau quả tươi trong khẩu phần hằng ngày.

Trứng, thịt nạc và đậu giúp cung cấp protein

Protein là nguyên liệu cần thiết để cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô, trong đó có da. Các axit amin từ protein tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, keratin và nhiều thành phần cấu trúc khác. Khi khẩu phần thiếu protein kéo dài, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc duy trì và phục hồi các mô. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, bao gồm cả làn da.

Trứng, thịt gà, cá, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu là những nguồn protein dễ bổ sung vào thực đơn. Người ăn uống theo kiểu Việt có thể kết hợp trứng luộc vào bữa sáng, cá kho hoặc thịt nạc trong bữa trưa, đậu phụ và các loại đậu trong bữa tối. Thay vì chỉ tập trung vào thực phẩm giàu collagen, nên duy trì khẩu phần protein đa dạng và đầy đủ để cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình tái tạo mô.

Rau xanh đậm và khoai lang bổ sung vitamin A

Vitamin A tham gia vào quá trình phát triển, biệt hóa tế bào và duy trì chức năng bình thường của da. Thiếu vitamin A có thể ảnh hưởng đến quá trình sừng hóa, khiến bề mặt da trở nên khô ráp. Các loại rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau ngót cùng thực phẩm giàu beta-carotene như cà rốt, bí đỏ và khoai lang là những lựa chọn đáng chú ý. Beta-carotene có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết.

Có thể chế biến các thực phẩm này thành canh rau, súp bí đỏ, khoai lang hấp hoặc món rau luộc trong bữa ăn hằng ngày. Kết hợp một lượng chất béo lành mạnh như dầu ô liu hoặc dầu mè khi chế biến rau củ cũng giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các carotenoid tan trong chất béo.

Uống đủ nước và bổ sung thực phẩm giàu nước

Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì trạng thái hydrat hóa của cơ thể, hỗ trợ độ đàn hồi và hạn chế tình trạng da khô căng, thiếu sức sống khi thời tiết chuyển lạnh. Ảnh: Everyday Health

Vào mùa lạnh, cảm giác khát thường giảm khiến nhiều người vô tình uống ít nước hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần nước để duy trì các hoạt động chuyển hóa và điều hòa chức năng sinh lý. Nước không trực tiếp thay thế lớp dầu tự nhiên trên da nhưng tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng đến trạng thái hydrat hóa của cơ thể. Vì vậy, duy trì lượng nước phù hợp vẫn là một phần quan trọng trong chăm sóc da.

Ngoài nước lọc, có thể bổ sung nước qua canh rau, súp, dưa chuột, cà chua, cam, bưởi và các loại trái cây mọng nước. Trà ấm không đường cũng là lựa chọn giúp đa dạng nguồn chất lỏng trong ngày. Không nhất thiết phải ép bản thân uống một lượng nước cố định quá lớn. Nhu cầu nước thay đổi theo thể trạng, mức độ vận động, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và chăm sóc da phù hợp theo mùa là những cách thiết thực giúp làn da khỏe mạnh hơn trong những ngày lạnh.