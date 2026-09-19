Miss Universe Vietnam vướng tranh chấp

Trưa 18/9, Miss Universe Organization cho biết các thỏa thuận nhượng quyền tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, được thực hiện thông qua Miss Universe Eastern (MU East) hoặc ông Nawat Itsaragrisil không được tổ chức này công nhận. Theo đó, đại diện Việt Nam có khả năng không được tham dự Miss Universe 2026 nếu tranh chấp chưa được giải quyết.

Ông Nawat hiện là CEO của Miss Universe Eastern, đơn vị được giới thiệu phụ trách hệ thống nhượng quyền tại 95 lãnh thổ phía Đông. Trước đó, phía Miss Universe cũng từng công bố việc bổ nhiệm ông vào vị trí này.

Tuy nhiên, trong tranh chấp giữa MU East và MU West - hai bên cùng nắm 50% JKN Universe LLC, công ty vận hành thương hiệu Miss Universe - quyền hạn của ông Nawat và các thỏa thuận nhượng quyền do phía ông thực hiện đang bị đặt vấn đề.

Miss Universe công khai văn bản về khả năng không được thi của Miss Universe Vietnam. Ảnh: MUO

Cùng ngày, MU East bác bỏ lập trường của MU West, cho rằng văn bản được đưa ra mà không có sự đồng thuận của cả hai bên. MU East khẳng định ông Nawat là CEO được bổ nhiệm hợp lệ của MU East và là một đối tác nhượng quyền Miss Universe được công nhận.

MU East đồng thời cho biết có quyền quản lý nhượng quyền tại 95 lãnh thổ phía Đông. Phía này khẳng định các thỏa thuận với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore vẫn có hiệu lực, đồng thời tuyên bố sáu đại diện đủ điều kiện vẫn có quyền tham dự Miss Universe 2026.

Phía MU East cho rằng quyền dự thi của các thí sinh không nên bị ảnh hưởng bởi tranh chấp giữa hai bên và cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của các Giám đốc quốc gia, thí sinh và đối tác bằng các kênh pháp lý.

Trước đó, ông Nawat (MU East) bổ nhiệm Hương Giang làm Giám đốc điều hành Miss Universe Vietnam.

Tranh chấp xảy ra ngay trước thời điểm Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, từ ngày 24/9 đến 2/10. Cuộc thi dự kiến có Top 30 thí sinh tham gia các hoạt động văn hóa, cộng đồng và những phần thi trước chung kết. Liên hệ phía Miss Universe Vietnam, đơn vị chưa đưa ra phản hồi cụ thể về tranh chấp trên.

Ông Nawat được giới thiệu giữ vai trò National Director của Miss Universe Vietnam. Đạo diễn, nhà sản xuất Phạm Duy Khánh đảm nhận vị trí Manager of Miss Universe Vietnam 2026. Hoa hậu Hương Giang và Bee Namthip được công bố trong thành phần giám khảo.

Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Puerto Rico, kỷ niệm lần thứ 75 cuộc thi. Miss Universe là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất thế giới. Người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại đấu trường sắc đẹp này là H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018. Bốn năm vừa qua, các sinh việt nam là Nguyễn Thị Ngọc Châu và Bùi Quỳnh Hoa, Hương Giang đều không vào được top 20. Nguyễn Cao Kỳ Duyên lọt top 30 năm 2024 tại Mexico.