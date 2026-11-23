Cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống đôi khi liên quan đến tình trạng thiếu sắt, một khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin và vận chuyển oxy trong cơ thể. Bên cạnh những thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng và các loại đậu, một số đồ uống được phối hợp hợp lý từ rau xanh, trái cây, hạt và ca cao cũng có thể góp phần bổ sung sắt.

Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu trong những đồ uống này còn cung cấp protein, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động chuyển hóa, quá trình tổng hợp collagen và duy trì cấu trúc da.

1. Ca cao nóng giúp bổ sung sắt và chất chống oxy hóa

Bột ca cao nguyên chất chứa sắt không heme, magiê và các hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), 28 g chocolate đen có hàm lượng ca cao 45-69% cung cấp khoảng 2 mg sắt. Hàm lượng sắt trong bột ca cao cũng đáng kể, nhưng thay đổi tùy sản phẩm và cách chế biến. Đối với làn da, flavonoid trong ca cao có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Có thể pha ca cao nóng với bột ca cao nguyên chất và nước ấm, hạn chế thêm đường. Vitamin C giúp tăng hấp thu sắt không heme, vì vậy có thể kết hợp đồ uống với một khẩu phần cam, kiwi hoặc dâu tây.

2. Sinh tố rau bina, mùi tây và chanh

Rau bina (rau chân vịt) và rau mùi tây là những loại rau lá xanh bổ sung sắt không heme, vitamin K, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), nửa cốc rau bina luộc cung cấp khoảng 3 mg sắt. Khoáng chất này cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô và duy trì hoạt động chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

Mặc dù sắt trong rau bina có khả năng hấp thu không cao do chứa các hợp chất như oxalat, việc kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C như chanh, cam hoặc kiwi có thể giúp cải thiện hấp thu sắt. Nhờ đó, món sinh tố góp phần bổ sung sắt từ thực vật, hỗ trợ duy trì năng lượng, đặc biệt khi được kết hợp trong chế độ ăn uống đa dạng.

Bên cạnh đó, vitamin C tham gia quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Các hợp chất chống oxy hóa trong rau xanh cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Xay rau bina cùng một lượng nhỏ rau mùi tây, nước lọc và nước cốt chanh hoặc cam; có thể thêm một ít kiwi để tăng vitamin C và tạo vị dễ uống; nên xay nguyên liệu thay vì lọc bỏ bã để giữ lại chất xơ; hạn chế thêm đường để kiểm soát lượng năng lượng nạp vào.

Các loại đồ uống kết hợp rau xanh, trái cây, ca cao và các loại hạt giúp bổ sung sắt và các dưỡng chất, góp phần duy trì năng lượng và hỗ trợ làn da khỏe mạnh. Ảnh AI.

3. Sinh tố bơ hạt điều, quả mâm xôi và rau bina

Đây là sự kết hợp của ba nhóm nguyên liệu giàu dưỡng chất. Hạt điều bổ sung sắt, protein thực vật và chất béo không bão hòa; rau bina bổ sung sắt không heme, vitamin K và folate; quả mâm xôi cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C trong quả mâm xôi hỗ trợ hấp thu sắt từ rau xanh và hạt. Các chất chống oxy hóa cùng vitamin C cũng tham gia bảo vệ tế bào và quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Bạn có thể xay hai thìa canh bơ hạt điều với một cốc rau bina, quả mâm xôi tươi và nước lọc hoặc nước dừa không đường.

4. Nước ép mận khô

Mận khô chứa sắt không heme, chất xơ và một số hợp chất chống oxy hóa. Nước ép mận khô có thể giúp bổ sung một phần sắt trong khẩu phần, đồng thời hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Bạn có thể sử dụng một lượng mận khô vừa phải, ngâm mềm rồi xay với nước và giữ lại phần bã. Cách chế biến này giúp duy trì chất xơ tốt hơn so với lọc lấy nước trong.

Cần lưu ý, nước ép mận đóng chai có thể chứa lượng đường đáng kể; nên chọn sản phẩm không thêm đường và kiểm soát khẩu phần, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết.

5. Sinh tố đậu trắng và cam

Đậu trắng là nguồn bổ sung sắt không heme khá tốt. Theo NIH, một cốc đậu trắng đóng hộp cung cấp khoảng 8 mg sắt, dù hàm lượng thực tế còn phụ thuộc cách chế biến và sản phẩm. Vitamin C trong cam tham gia tổng hợp collagen, cần thiết cho cấu trúc da và quá trình phục hồi mô.

Bạn có thể xay đậu trắng đã nấu chín với cam tươi, một ít nước lọc và đá. Cam cung cấp vitamin C, giúp cơ thể hấp thu sắt từ đậu tốt hơn. Đậu trắng còn bổ sung protein thực vật và chất xơ, góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

6. Sinh tố đậu phụ non và kiwi

Đậu phụ là nguồn protein thực vật, đồng thời bổ sung sắt không heme. Theo NIH, nửa cốc đậu phụ cứng có thể cung cấp khoảng 3 mg sắt; lượng sắt trong đậu phụ non có thể khác tùy nguyên liệu và phương pháp sản xuất. Sự kết hợp này cung cấp protein và vitamin C, hai dưỡng chất có vai trò trong duy trì mô liên kết và quá trình tổng hợp collagen, góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da.

Bạn có thể xay đậu phụ non với kiwi chín, dâu tây và một ít nước. Kiwi giàu vitamin C, giúp tăng khả năng hấp thu sắt từ thực vật.

7. Sữa đậu nành mè đen

Đậu nành và mè đen là hai nguyên liệu thực vật bổ sung sắt không heme. Theo dữ liệu thành phần thực phẩm, đậu nành khô chứa khoảng 15,7 mg sắt/100 g, trong khi mè đen chứa khoảng 14,6 mg sắt/100 g. Hàm lượng sắt trong sữa đậu nành thành phẩm sẽ thấp hơn và thay đổi tùy tỷ lệ hạt, cách chế biến.

Đậu nành còn cung cấp protein thực vật với các acid amin cần thiết cho quá trình xây dựng và sửa chữa mô. Mè đen bổ sung chất béo không bão hòa, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Có thể xay đậu nành đã nấu chín với mè đen rang, thêm nước và một ít mật ong nếu cần; nên kết hợp với cam, kiwi hoặc dâu tây trong khẩu phần để bổ sung vitamin C, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt không heme. Protein và vitamin E trong các nguyên liệu cũng góp phần duy trì sức khỏe làn da.

8. Sinh tố hạt bí và chuối

Hạt bí là nguồn bổ sung sắt không heme đáng chú ý. Khoảng 28 g nhân hạt bí cung cấp 2,3-2,6 mg sắt, tùy cách chế biến. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa protein thực vật, kẽm, magiê và vitamin E.

Chuối cung cấp carbohydrate, kali và một số vitamin, khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng từ thực phẩm cho các hoạt động hằng ngày; có thể kết hợp chuối chín với một nắm nhỏ nhân hạt bí đã ngâm mềm, thêm nước hoặc sữa thực vật không đường rồi xay nhuyễn.

Để tăng khả năng hấp thu sắt từ hạt bí, có thể bổ sung kiwi, dâu tây hoặc một ít nước cốt cam vào sinh tố. Vitamin E và kẽm trong hạt bí cũng tham gia bảo vệ tế bào, duy trì chức năng bình thường của da và hỗ trợ quá trình phục hồi mô.

9. Sinh tố yến mạch, hạnh nhân và dâu tây

Yến mạch và hạnh nhân đều cung cấp sắt không heme, protein thực vật và chất xơ. Theo dữ liệu thành phần thực phẩm, 100 g yến mạch chứa khoảng 4,3 mg sắt, trong khi 100 g hạnh nhân cung cấp khoảng 3,7 mg sắt. Tuy nhiên, lượng sắt thực tế trong một khẩu phần sinh tố phụ thuộc vào lượng nguyên liệu sử dụng.

Bên cạnh sắt, yến mạch cung cấp chất xơ beta-glucan, còn hạnh nhân chứa vitamin E và chất béo không bão hòa. Vitamin C từ dâu tây tham gia tổng hợp collagen, trong khi vitamin E góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Sự kết hợp này giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và làn da.

Có thể xay yến mạch với một ít hạnh nhân đã ngâm mềm, dâu tây tươi và nước lọc hoặc sữa thực vật không đường. Dâu tây bổ sung vitamin C, giúp cải thiện hấp thu sắt không heme từ ngũ cốc và các loại hạt.

Làm thế nào để bổ sung đủ sắt và duy trì làn da khỏe đẹp? Các loại thức uống trên có thể góp phần đa dạng hóa khẩu phần, nhưng không nên chỉ dựa vào đồ uống để đáp ứng nhu cầu sắt hằng ngày. Nhu cầu sắt thay đổi theo tuổi, giới tính và tình trạng sinh lý. Theo mức khuyến nghị của NIH, nam giới trưởng thành cần khoảng 8 mg sắt/ngày; phụ nữ 19-50 tuổi cần 18 mg/ngày; phụ nữ mang thai cần 27 mg/ngày. Để tăng hấp thu sắt, nên kết hợp thực phẩm giàu sắt không heme với nguồn vitamin C như cam, chanh, kiwi, ớt chuông và dâu tây. Trà, cà phê và ca cao có thể làm giảm hấp thu sắt khi dùng cùng bữa ăn giàu sắt, vì vậy nên bố trí thời điểm uống phù hợp. Đối với làn da, cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, vitamin C, vitamin E và các vi chất cần thiết, kết hợp uống đủ nước, ngủ đủ giấc và bảo vệ da trước ánh nắng. Nếu thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao hoặc giảm khả năng gắng sức, cần đi khám để tìm nguyên nhân. Thiếu máu không chỉ do thiếu sắt mà còn có thể liên quan đến thiếu vitamin B12, folate, bệnh mạn tính hoặc mất máu; không tự ý bổ sung viên sắt kéo dài khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Bài viết mang tính chất tham khảo.