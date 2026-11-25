Ai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026?
Các người đẹp Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Pháp, Brazil... được dự đoán có khả năng cao đăng quang Miss Universe 2026 trong chung kết diễn ra vào ngày 25/11.
Đại diện Philippines - Bea Millan-Windorski - được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá là ứng viên tiềm năng số 1 cho ngôi vị hoa hậu trong bảng xếp hạng được công bố trước chung kết. Cô 24 tuổi, cao 1,8 m, có mẹ là người Philippines và cha mang dòng máu Ba Lan - Đức. Windorski thuộc nhóm thí sinh có hình thể và kỹ năng trình diễn nổi trội. Cô cũng có kinh nghiệm và thành tích thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành danh hiệu Miss Earth USA 2024 và đại diện Mỹ dự Miss Earth cùng năm, đoạt giải Hoa hậu Nước.
Sau hai màn trình diễn ấn tượng ở đêm bán kết, đại diện Cộng hòa Dân chủ Congo - Jessi Kalambayi - được nhận xét là ứng viên sáng giá của khu vực châu Phi. Cô sinh tại Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo), lớn lên ở Durban (Nam Phi) và chuyển sang Mỹ sinh sống từ năm 18 tuổi. Jessi tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học tại Đại học Bang Metropolitan Denver và thạc sĩ ngành Nghiên cứu Quốc tế (chuyên ngành Di cư) tại Đại học Denver. Cô từng giành vương miện Miss Colorado USA 2024 và lọt vào Top 10 Miss USA 2024.
Dù gặp nhiều lùm xùm, Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đang diễn ra ở Puerto Rico vẫn là cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm. Các người đẹp Pháp, Puerto...
Nguồn: https://tienphong.vn/ai-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-2026-post1897203.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ai-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-2026-post1897203.tpo-25/11/2026 08:21 AM (GMT+7)