Đại diện chủ nhà Puerto Rico - Jennifer Barreto - đang được đánh giá có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trên sân nhà. Trước chung kết, chuyên trang Missosology bình chọn cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ. Cô 27 tuổi, cao 1,82 m, là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico. Tuy là gương mặt mới với giới sắc đẹp nhưng Jennifer Barreto ghi điểm với thần thái và cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút.

Đại diện Pháp - Garance Authié - được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao ngay từ đầu mùa giải. Dù vướng lùm xùm được ban tổ chức o bế và gặp chấn thương ở chân nhưng Authié vẫn được nhận xét là đối thủ đáng gờm trong đêm chung kết. Người đẹp 22 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn trên sàn catwalk từ năm 9 tuổi. Cô từng học tại Madrid (Tây Ban Nha) và Mỹ, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/Quản lý và Tài chính tại London Business School (Anh).

Đại diện Venezuela - Clara Vegas - được nhận xét là thí sinh thu hút truyền thông nhất mùa giải năm nay nhờ xuất thân ấn tượng. Cô là con gái của Andreína Goetz - Hoa hậu Venezuela 1990 và Top 6 Hoa hậu Hoàn vũ 1991. Clara Vegas năm nay 24 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,85 m và đang là người mẫu. Người đẹp được nhận xét mang nét cổ điển của các Hoa hậu Venezuela với phong cách trình diễn sang trọng, cuốn hút.

Đại diện Colombia - María Alejandra López - được nhận xét đang ở độ chín muồi nhất của sự nghiệp. María có loạt thành tích thi sắc đẹp ấn tượng khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Cô từng giành giải Hoa hậu Thế giới Colombia 2015, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021, Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. María có chiều cao 1,76 m, sở hữu hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn đậm chất La-tinh. Người đẹp được nhận xét thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn tốt nhất năm nay.

Đại diện Philippines - Bea Millan-Windorski - được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá là ứng viên tiềm năng số 1 cho ngôi vị hoa hậu trong bảng xếp hạng được công bố trước chung kết. Cô 24 tuổi, cao 1,8 m, có mẹ là người Philippines và cha mang dòng máu Ba Lan - Đức. Windorski thuộc nhóm thí sinh có hình thể và kỹ năng trình diễn nổi trội. Cô cũng có kinh nghiệm và thành tích thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành danh hiệu Miss Earth USA 2024 và đại diện Mỹ dự Miss Earth cùng năm, đoạt giải Hoa hậu Nước.

Đại diện New Zealand - Georgia Waddington - được các chuyên trang đánh giá là nhân tố có khả năng gây bất ngờ lớn trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Cô sinh năm 2002, là người mẫu, đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch Quốc tế New Zealand. Georgia Waddington có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng, từng đại diện New Zealand tại Miss International 2023, lọt vào Top 20 và giành giải Best Face tại Miss Charm 2024.

Hai đại diện Brazil và Peru được đánh giá là những ứng viên sáng giá của châu Mỹ. Họ có lợi thế là hình thể đậm chất La-tinh khỏe khoắn và những bước đi chuyên nghiệp, cuốn hút trên sân khấu.

Chile và Nicaragua được đánh giá là những nhân tố có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Mỹ. Họ được nhận xét có phong độ ổn định từ đầu cuộc thi.

Sau hai màn trình diễn ấn tượng ở đêm bán kết, đại diện Cộng hòa Dân chủ Congo - Jessi Kalambayi - được nhận xét là ứng viên sáng giá của khu vực châu Phi. Cô sinh tại Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo), lớn lên ở Durban (Nam Phi) và chuyển sang Mỹ sinh sống từ năm 18 tuổi. Jessi tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học tại Đại học Bang Metropolitan Denver và thạc sĩ ngành Nghiên cứu Quốc tế (chuyên ngành Di cư) tại Đại học Denver. Cô từng giành vương miện Miss Colorado USA 2024 và lọt vào Top 10 Miss USA 2024.

Hai người đẹp Thụy Điển và Tây Ban Nha là những đại diện sáng giá hiếm hoi ở khu vực châu Âu.

Năm nay 6 đại diện ở Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không được dự thi nên cuộc đua ở khu vực châu Á bớt căng thẳng. Hai người đẹp Hàn Quốc và Ấn Độ được xem là những nhân tố nổi bật.