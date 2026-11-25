Jennifer Barreto vỡ òa xúc động trong khoảnh khắc được xướng tên, trở thành người đẹp thứ 6 của Puerto Rico chiến thắng cuộc thi sắc đẹp lớn bậc nhất hành tinh. Cô cũng là người phụ nữ có con đầu tiên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Jennifer được Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch, người Mexico, trao vương miện danh giá. Chiếc vương miện mới bằng vàng trắng, đính 3.150 viên kim cương, được chế tác riêng cho mùa kỷ niệm lần thứ 75.

Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe.

Tân hoa hậu sinh năm 1998, cao 1,80 m, vóc dáng sắc chắc đậm chất Latin. Cô từng tiết lộ hành trình giảm hơn 30 kg trong một năm để dự thi nhan sắc. Trước khi đăng quang Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer chưa có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, khả năng trình diễn tự tin và câu chuyện cá nhân gắn với các hoạt động cộng đồng. Cô hiện là chuyên gia về phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, đồng thời có hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng. Jennifer đã kết hôn, có một con gái bảy tuổi.

Jennifer Barreto là Miss Universe 2026.

Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho người đẹp Cộng hòa Dominica, Venezuela, Philippines, New Zealand.

Trước đó, top 12 được công bố gồm các người đẹp: Chile, Colombia, Cuba, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dominica, Pháp, New Zealand, Nicaragua, Philippines, Puerto Rico, Mỹ và Venezuela.

Top 5 Miss Universe 2026.

Sau hơn hai tuần tham gia các hoạt động bên lề và tranh tài ở nhiều phần thi phụ, 116 thí sinh bước vào đêm chung kết Miss Universe 2026, diễn ra từ 8h ngày 25/11 (giờ Hà Nội). Sân khấu tại nhà thi đấu José Miguel Agrelot được thiết kế theo hình chữ X, với quy mô hoành tráng và cách dàn dựng công phu. Điểm nhấn là không gian lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa nước chủ nhà, nổi bật với hình ảnh rừng nhiệt đới cùng những màn trình diễn sôi động.

Người đẹp Puerto Rico trình diễn bikini.

Giống format các năm trước, danh sách 30 thí sinh được công bố trong đêm chung kết thông qua các vòng sơ bộ trước đó, gồm phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và phỏng vấn kín. Top 30 sau đó cùng tranh tài ở phần thi áo tắm để chọn ra top 12 thi trang phục dạ hội. Từ đây, ban giám khảo chọn 5 thí sinh thi ứng xử để tìm ra hoa hậu và các á hậu.

Miss Universe 2026 là mùa giải lần thứ 75 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, một trong những sân chơi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại San Juan, Puerto Rico, quy tụ hơn 100 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng tranh tài để giành chiếc vương miện danh giá. Việt Nam không có thí sinh dự thi Miss Universe 2026 do tranh chấp bản quyền và quyền cấp phép giữa Tổ chức Miss Universe với đơn vị Miss Universe East của ông Nawat Itsaragrisil.