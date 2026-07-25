Thủ môn Patrik Lê Giang cao 1,88 m gây chú ý ở tuyển Việt Nam

Patrik Lê Giang đang dự ASEAN Cup 2026, giải đấu chính thức đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tối 24/7, thủ môn sinh năm 1992 được HLV Kim Sang Sik xếp bắt chính trong trận ra quân gặp Timor Leste. Anh giữ sạch lưới, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 7-0.

Trước ASEAN Cup, Patrik Lê Giang được trao cơ hội trong trận giao hữu tuyển Việt Nam thắng Myanmar 4-0 tại Thái Nguyên ngày 18/7. Phong độ ổn định giúp thủ môn Việt kiều trở thành đối thủ cạnh tranh đáng chú ý của Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên trong khung thành đội tuyển.

Ở cấp câu lạc bộ, Patrik Lê Giang hiện khoác áo Công an TPHCM và nhiều lần được giao băng đội trưởng. Thủ môn cao 1,88 m được đánh giá cao ở khả năng phản xạ, bắt bóng bổng, chơi chân và chỉ huy hàng phòng ngự. Anh duy trì phong độ ổn định qua nhiều mùa giải tại V.League.

Patrik Lê Giang về Việt Nam thi đấu từ năm 2023, ban đầu gia nhập Công an Hà Nội trước khi chuyển đến CLB TPHCM và sau đó là Công an TPHCM. Quãng thời gian thi đấu thường xuyên giúp anh nhanh chóng khẳng định vị trí trong nhóm thủ môn nổi bật của V.League.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Anh trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng khoác áo các đội tuyển U19, U21 Slovakia và thi đấu nhiều năm tại Slovakia, CH Czech trước khi trở về quê nội phát triển sự nghiệp.

Ngoài sân cỏ, Patrik Lê Giang theo đuổi phong cách nam tính, lịch lãm. Chiều cao 1,88 m, gương mặt mang nét lai cùng vóc dáng cân đối giúp thủ môn 33 tuổi nổi bật khi xuất hiện tại các sự kiện. Anh thường lựa chọn trang phục tối giản, kết hợp kính và đồng hồ.

Thể hình vạm vỡ của Patrik Lê Giang là kết quả của quá trình tập luyện thể lực thường xuyên. Bên cạnh giáo án chuyên môn dành cho thủ môn, anh duy trì các bài tập tạ nhằm phát triển sức mạnh thân trên, chân và khả năng bật nhảy, những yếu tố quan trọng đối với vị trí “gác đền”.

Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch vào đầu năm 2026, mở đường cho mục tiêu khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau thời gian chờ đợi, anh lần đầu được triệu tập và nhanh chóng giành cơ hội bắt chính tại ASEAN Cup, cạnh tranh vị trí với Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên.

Thủ môn Việt kiều thường chia sẻ những hình ảnh khoe thân hình săn chắc trên trang cá nhân. Patrik cho biết việc duy trì thể trạng là yêu cầu bắt buộc trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Đời tư của Patrik Lê Giang được quan tâm khi anh vướng nghi vấn hẹn hò MC, Á hậu Hoàng Oanh. Sau trận giao hữu Việt Nam - Myanmar ngày 18/7, anh tiến lên khán đài, cởi áo đấu và trao cho nữ MC trước sự chứng kiến của khán giả. Trước đó, khán giả phát hiện hai người có nhiều tương tác và sử dụng một số phụ kiện tương đồng. Tuy nhiên, cả Patrik Lê Giang lẫn Hoàng Oanh chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.