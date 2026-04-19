Vẻ điển trai của thủ môn lai Việt - Slovakia Patrik Lê Giang

Sau Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang hiện là một trong những thủ môn Việt kiều nhận được nhiều sự chú ý tại V.League.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Anh có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu - nơi đòi hỏi cao về thể chất, kỹ thuật và tư duy chiến thuật, đặc biệt với vị trí thủ môn.

Trong quá khứ, Patrik Lê Giang từng được triệu tập lên các đội tuyển trẻ Slovakia như U19 và U21, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ sớm.

Trước khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp, anh có nhiều năm chơi bóng tại Slovakia và CH Séc.

Patrik Lê Giang đầu quân về CLB Công an Hà Nội năm 2023. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Filip Nguyễn khiến anh bị đẩy lên ghế dự bị.

Do ít được sử dụng, thủ môn lai Việt - Slovakia đồng ý chuyển đến CLB TP HCM theo dạng cho mượn. Tại đây, anh được ra sân 23 trong tổng số 24 trận của đội bóng ở V-League 2023-2024. Với chỉ 24 bàn thua và bảy trận giữ sạch lưới, Lê Giang được bầu làm "Thủ môn hay nhất mùa", còn TP HCM cán đích thứ tư.

Có thể hình lý tưởng, phản xạ nhanh, kỹ thuật và tâm lý thi đấu ổn định, Patrik Lê Giang ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều màn trình diễn trong màu áo Công an TP HCM.

Thủ môn Việt kiều được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "người gác đền" nổi bật của giải đấu, đặc biệt trong bối cảnh V.League ngày càng có nhiều ngoại binh chất lượng trên hàng công.

Tháng 8/2024, thủ môn Patrik Lê Giang ký hợp đồng ba năm với Công an TP HCM, trong đó có điều kiện CLB phải hỗ trợ anh nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đó, CLB CAHN từng đề nghị Patrik Lê Giang gia hạn hợp đồng nhưng anh từ chối.

Patrik Lê Giang từng cho biết anh luôn ước mơ có một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển quê cha.

Đầu năm 2026, thủ môn sinh năm 1992 đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu ấn tượng, thủ môn lai Việt - Slovakia còn thu hút chú ý bởi ngoại hình lai điển trai, thân hình sáu múi, cùng chiều cao ấn tượng 1,88 m. Trang cá nhân của anh hiện có hơn 15 nghìn người theo dõi.

Về đời tư, Patrik Lê Giang sống kín tiếng, chưa từng công khai chuyện tình cảm.