Văn Mai Hương gợi cảm ở tuổi 32

Mới đây, Văn Mai Hương đăng tải loạt khoảnh khắc ghi lại chuyến nghỉ dưỡng trên trang cá nhân. Những bức ảnh diện bikini hai mảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Thiết kế đơn giản nhưng tôn lên đường cong quyến rũ cùng vóc dáng săn chắc của Văn Mai Hương khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Ngay dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho màn "lột xác" của Văn Mai Hương: "Dáng đẹp chấn động", "Văn Mai Hương nóng bỏng quá", "Chị càng ngày càng đẹp", "Không nhận ra luôn, quá xuất sắc"...

Trước đó, Văn Mai Hương thu hút sự chú ý khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm. Nữ ca sĩ diện bikini với thiết kế hai mảnh khoe vóc dáng gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Đường cong cuốn hút của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Gần đây, Văn Mai Hương tự tin khoe vóc dáng gợi cảm với bikini sau khi giảm cân thành công.

Giờ đây, nữ ca sĩ có thể tự tin chinh phục mọi thiết kế đồ bơi khó nhằn.

Nữ ca sĩ lựa chọn nhiều trang phục trẻ trung, năng động, luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn và thần thái đầy sức sống.

Nổi danh từ Vietnam Idol 2010 với vị trí là Á quân và dần khẳng định được vị thế giọng hát của mình trong nền nhạc Việt bởi một giọng hát kỹ thuật, Văn Mai Hương là ca sĩ sớm nổi từ khi còn rất trẻ tuổi. Các ca khúc đã phát hành được chú ý: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Nghe nói anh sắp kết hôn…

Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát nội lực, Văn Mai Hương còn ngày càng nhận được nhiều lời khen về phong cách thời trang và hình ảnh cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều cho thấy sự đầu tư trong cách xây dựng hình ảnh, đồng thời không ngại thử sức với những phong cách mới để làm mới bản thân.