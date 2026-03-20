Giáo viên tiếng Anh cao 1,76 m đăng quang hoa hậu

Người đẹp Eugenia Redin đã được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Bolivia 2026. Cô giành quyền đại diện Bolivia tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7 ở Ba Lan.

Chiến thắng của Eugenia Redin không gây bất ngờ vì cô được nhận xét là người đẹp nổi bật, giàu kinh nghiệm thi nhan sắc. Eugenia Redin được đánh giá là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Eugenia Redin năm nay 24 tuổi, cao 1,76 m, nhan sắc hiện đại, quyến rũ đậm chất Latinh.

Cô hiện là giáo viên tiếng Anh cho trẻ em, đồng thời đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật kinh doanh. Người đẹp muốn xây dựng nền tảng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa học thuật và phát triển nghề nghiệp.

Eugenia Redin có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Santa Cruz 2025 và Nữ hoàng Mỹ Latinh Bolivia 2026.

Đầu năm 2026, cô đại diện Bolivia tham gia cuộc thi Reina Hispanoamericana 2026 và dừng chân ở top 13 khiến nhiều người tiếc nuối.

Eugenia Redin có hình thể đầy đặn, khỏe khoắn. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng sexy và nhận được lời khen ngợi từ những người theo dõi.

Vóc dáng ấn tượng cùng kỹ năng trình diễn, biểu cảm chuyên nghiệp được xem là lợi thế của Eugenia Redin ở đấu trường quốc tế. Vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo của cô được nhận xét phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.

Những năm gần đây, Bolivia có thành tích ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm ngoái, đại diện Bolivia là người đẹp Vanessa Hayes đã lọt vào top 12 chung cuộc.

Năm 2024, đại diện Bolivia là người đẹp Estefanía Ibarra cũng được xướng tên vào top 25. Năm 2022, người đẹp Macarena Castillo giúp Bolivia lập thành tích lọt vào top 24 chung cuộc.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến chung kết ngày 31/7/2026 tại Ba Lan. Đây là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức. Hiện đã có khoảng hơn 20 quốc gia tìm được đại diện tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Siêu quốc gia được xem là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm nay, danh tiếng cuộc thi đi xuống do bê bối bị tố bán giải, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum. Cô là người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational.

Năm 2025, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia thông báo quy chế mới cho mùa giải mới. Theo đó, độ tuổi của thí sinh là từ 18-32 tuổi, cho phép phụ nữ đã ly hôn được đăng ký dự thi. Đặc biệt ban tổ chức cho biết các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi được phép trở lại thi tiếp sau thời hạn 2 năm, miễn là được các giám đốc quốc gia chấp thuận.