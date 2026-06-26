Tài tử châu Á gây sốt ở World Cup 2026: Cao 1m85, vướng tin hẹn hò Lưu Diệc Phi

Nam diễn viên Lý Hiện vừa có màn xuất hiện đặc biệt ở trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út tại World Cup 2026. Với tư cách là đại sứ thương hiệu tài trợ mùa giải năm nay, anh trở thành khách mời danh dự thực hiện nghi thức mang bóng ra sân.

Lý Hiện đã tạo nên lịch sử khi là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên đảm nhận nghi thức khai màn này trong một trận đấu tại World Cup.

Ngay sau trận đấu, loạt hình ảnh và video Lý Hiện tại World Cup 2026 nhanh chóng chiếm lĩnh mạng xã hội xứ Trung. Anh gây ấn tượng với ngoại hình điển trai ống kính chân thực. Ngay cả FIFA cũng không giấu được sự yêu thích dành cho ngôi sao Trung Quốc.

Lý Hiện từng tiết lộ anh rất đam mê thể thao, là fan lâu năm của câu lạc bộ Real Madrid. Thần tượng của anh chính là Cristiano Ronaldo.

Lý Hiện sinh năm 1991 tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh nổi tiếng qua các dự án Cá mực hầm mật, Đi đến nơi có gió, Sắc xuân gửi người tình…

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình nam tính, gương mặt điển trai với chiều cao 1m85. Anh cũng được đánh giá cao về diễn xuất với lối diễn tự nhiên, cảm xúc, đặc biệt trong các bộ phim ngôn tình.

Thời gian qua, Lý Hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lưu Diệc Phi sau khi hợp tác trong tác phẩm "Đi đến nơi có gió" (2021). Nhiều người phát hiện cả hai cùng sử dụng chung xe ô tô, tham gia các buổi tiệc riêng tư và theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Vướng tin đồn tình ái thời gian dài với đàn chị hơn 4 tuổi, nhưng Lý Hiện không phản hồi. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi cũng không lên tiếng bác bỏ.

Theo truyền thông, Lý Hiện giữ hình tượng lành mạnh trong làng giải trí, đời tư không scandal. Chính vì vậy anh đang là nam thần được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.