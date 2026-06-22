Son Ye Jin hack tuổi với kiểu tóc 'bé gái'

Son Ye Jin đang có chuyến đi biển nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè. Để giữ mái tóc ngắn gọn gàng, bà xã tài tử Hyun Bin chọn kiểu tóc buộc hai bên đơn giản thường thấy ở bé gái, tăng nét trẻ trung, tinh nghịch dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Son Ye Jin trong chuyến du lịch biển cùng chồng con và nhóm bạn.

Khi còn để tóc dài, Son Ye Jin cũng nhiều lần tết tóc hai bên giữ vẻ ngoài nữ tính, năng động. Từ lúc đổi sang tóc ngắn, một số ý kiến cho rằng Son Ye Jin vẫn hợp nhất với kiểu tóc cũ, giúp cô tôn đường nét thanh tú của gương mặt và duy trì thương hiệu thanh lịch, sang trọng nhiều năm qua.

Nhan sắc ít son phấn của Son Ye Jin ở tuổi tứ tuần.

Son Ye Jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye Jin tích cực đóng vai quần chúng, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như Cổ điển, Hương mùa hè, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh...

Son Ye Jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11/2022. Sau khi kết hôn, sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc.