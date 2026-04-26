Vì sao Song Hye Kyo hợp tóc ngắn, Son Ye Jin thì không?

Trong quan điểm của các chuyên gia tạo mẫu Hàn Quốc, tóc ngắn không đơn thuần là lựa chọn mang tính xu hướng mà có khả năng làm lộ rõ nhất cấu trúc khuôn mặt. Park Nae Joo, chuyên gia tại hệ thống salon Jenny House, cho rằng tóc dài có thể điều chỉnh tỷ lệ gương mặt, trong khi tóc ngắn gần như không che giấu được các đường nét xương. Đồng quan điểm, Cha Hong Seok Cheon, giám đốc sáng tạo của Soonsoo Beauty Salon, nhận định rằng tóc ngắn chỉ làm nổi bật những gì vốn có thay vì tạo ra vẻ đẹp mới.

Từ nguyên tắc này, sự khác biệt giữa Song Hye Kyo và Son Ye Jin trở thành ví dụ tiêu biểu cho việc một kiểu tóc có thể phù hợp với người này nhưng không tối ưu với người khác.

Song Hye Kyo: Gương mặt cân đối giúp tóc ngắn phát huy hiệu quả

Song Hye Kyo gây ấn tượng với mái tóc ngắn trên trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong. Ảnh: Vogue

Song Hye Kyo có gương mặt tròn nhẹ với tỷ lệ hài hòa, phần má đầy và đường nét mềm. Khi cắt tóc ngắn, những yếu tố này được làm rõ theo hướng tích cực, giúp khuôn mặt trông gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự đầy đặn cần thiết. Kiểu tóc bob hoặc tóc ngang cằm giúp cô tăng cảm giác trẻ trung và hiện đại mà không phá vỡ tổng thể thanh lịch.

Kiểu tóc bob tôn lên vẻ sang chảnh, thanh lịch của Song Hye Kyo. Ảnh: Top Star News

Các chuyên gia cho rằng trường hợp của Song Hye Kyo là ví dụ điển hình cho nhóm khuôn mặt có cấu trúc cân đối. Khi để tóc ngắn, các đường nét không bị lộ nhược điểm mà ngược lại còn được nhấn mạnh một cách có lợi. Điều này lý giải vì sao cô thường được đánh giá là càng để tóc ngắn càng sắc sảo.

Son Ye Jin: Tóc ngắn dễ làm lộ hạn chế về độ đầy khuôn mặt

Tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards), Son Ye Jin gây bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính. Ảnh: Sportv News

Khác với Song Hye Kyo, Son Ye Jin có gương mặt nhỏ, thanh và phần má không quá đầy. Khi chuyển sang tóc ngắn, khuôn mặt dễ mất đi sự cân đối về thị giác, khiến tổng thể trông mỏng và kém mềm mại hơn. Tóc dài trong trường hợp này đóng vai trò bổ sung độ dày và tạo cảm giác hài hòa, giúp duy trì hình ảnh dịu dàng vốn là đặc trưng của cô.

Son Ye Jin từng để tóc bob nhưng không tỏa sáng vượt trội như khi để tóc dài. Ảnh: KBS

Theo các chuyên gia tạo mẫu, những gương mặt nhỏ và gầy thường cần độ che phủ nhất định từ tóc để cân bằng tỷ lệ. Khi cắt ngắn, phần khung xương dễ lộ rõ, làm giảm hiệu ứng mềm mại tự nhiên.

Dáng mặt nào phù hợp với tóc ngắn

Việc lựa chọn tóc ngắn cần dựa trên cấu trúc khuôn mặt thay vì xu hướng. Những người có khuôn mặt trái xoan hoặc mặt tròn với độ đầy đặn thường phù hợp hơn vì tóc ngắn, giúp làm nổi bật sự cân đối sẵn có. Những trường hợp này khi cắt tóc ngắn thường tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại.

Ngược lại, những người có khuôn mặt dài, gầy hoặc phần thái dương lõm cần cân nhắc vì tóc ngắn có thể khiến khuôn mặt trông thiếu sức sống. Tỷ lệ cổ và vai cũng là yếu tố quan trọng bởi cổ ngắn hoặc vai xuôi có thể làm tổng thể kém cân đối khi để tóc ngắn.

Cách chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với từng khuôn mặt

Đối với khuôn mặt tròn, kiểu tóc bob dài qua cằm kết hợp rẽ ngôi lệch thường được khuyến nghị vì giúp tạo hiệu ứng thon gọn. Với khuôn mặt vuông, tóc tỉa layer và uốn nhẹ sẽ giúp làm mềm các góc cạnh, giảm cảm giác cứng. Người có khuôn mặt dài nên ưu tiên tóc ngang cằm đi kèm mái để cân bằng tỷ lệ chiều dài khuôn mặt.

Trong trường hợp khuôn mặt nhỏ và gầy, điều quan trọng là tạo độ phồng. Các chuyên gia thường khuyến nghị tóc bob uốn nhẹ hoặc có lớp layer để tăng độ dày thị giác, đồng thời tránh các kiểu tóc ép thẳng ôm sát vì sẽ làm lộ rõ nhược điểm.

Từ hai trường hợp của Song Hye Kyo và Son Ye Jin, có thể thấy tóc ngắn không phải tiêu chuẩn chung cho vẻ đẹp mà là phép thử rõ ràng nhất đối với cấu trúc khuôn mặt. Một kiểu tóc chỉ thực sự phù hợp khi nó tôn lên tỷ lệ tự nhiên thay vì phơi bày những điểm chưa cân đối. Việc hiểu rõ đặc điểm gương mặt vì thế đóng vai trò quan trọng hơn bất kỳ xu hướng nào.