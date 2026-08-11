Cận nhan sắc thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Ngày 10/8, hơn 50 thí sinh khắp các tỉnh, thành hội ngộ ở Hà Nội để vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Tâm lý chung của các cô gái là háo hức, hồi hộp khi nghĩ về hành trình phía trước.

Thí sinh được phổ biến kỹ về những hoạt động, quy định ở nhà chung. Họ bốc thăm để chọn số báo danh, sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của cuộc thi.

Thí sinh Phạm Thị Phương đến từ Ninh Bình chia sẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội ngộ ở nhà chung. Cô gái sinh năm 2006 mặc trang phục do mẹ tư vấn. "Chiếc váy trắng thanh lịch, phù hợp với phong cách của tôi, đồng thời tôn dáng, tôn được chiều cao", Phạm Thị Phương nói.

Thí sinh Đinh Ngọc Châu - đến từ Hà Nội - có mẹ đồng hành trong buổi gia nhập nhà chung.

Các cô gái hào hứng khi nghe đại diện ban tổ chức chia sẻ về hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Ở nhà chung, hơn 50 cô gái cùng tham gia nhiều hoạt động, trong đó có những buổi huấn luyện về kỹ năng ứng xử, catwalk, tìm hiểu về văn hóa - di sản.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương đến từ Hải Phòng sẵn sàng gia nhập nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cận nhan sắc thí sinh Lê Trần Bảo My - sinh năm 2005 - đến từ Hà Nội.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang bốc thăm số báo danh để bước vào nhà chung. Yến Trang cho biết ngay sau vòng Sơ khảo, cô tiếp tục rèn luyện thể thao, cải thiện số đo hình thể để tự tin hơn trong hành trình vào vòng Chung khảo.

Thí sinh Vũ Hồng Hạnh (bìa trái) - Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam và Nguyễn Thục Uyên Nhi (bìa phải) - Hoa khôi Học viện báo chí và Tuyên truyền - hội ngộ ở nhà chung.

Các cô gái nhận số báo danh, chia phòng, lắng nghe chia sẻ của ban tổ chức.