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'Vẻ đẹp vượt thời gian' của Son Ye Jin

Sự kiện: Son Ye Jin

Hàn Quốc - Diễn viên Son Ye Jin khoe sắc trong bộ ảnh 'Vẻ đẹp vượt thời gian', trên tạp chí thời trang số mới.

&#39;Vẻ đẹp vượt thời gian&#39; của Son Ye Jin - 1

Diễn viên Son Ye Jin xuất hiện trên tạp chí thời trang Harper's Bazaar Korea số tháng 7. Cô gây chú ý khi diện nhiều bộ váy cầu kỳ và trang sức ngọc trai. Từ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên đến đôi môi đỏ quyến rũ, vẻ đẹp vượt thời gian của cô thu hút mọi ánh nhìn.

&#39;Vẻ đẹp vượt thời gian&#39; của Son Ye Jin - 2

Gương mặt ngôi sao được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi mắt.

&#39;Vẻ đẹp vượt thời gian&#39; của Son Ye Jin - 3

Son Ye Jin đeo trang sức ngọc trai của Tasaki, điểm thêm nét sang trọng cho diện mạo.

&#39;Vẻ đẹp vượt thời gian&#39; của Son Ye Jin - 4

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào năm 2022. Tháng 11 cùng năm, cô sinh con trai. Cô hiện chuẩn bị cho sự ra mắt của loạt phim Netflix 'Scandal' và 'Variety'.

&#39;Vẻ đẹp vượt thời gian&#39; của Son Ye Jin - 5

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: 'Cổ điển', 'Hưng mùa hè', 'Khoảnh khắc để nhớ', 'Cô đơn trong tình yêu', 'My Wife Got Married', 'The Last Princess', 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi', 'Hạ cánh nơi anh' (đóng chính với Hyun Bin)...

Nhan sắc Son Ye Jin
Nhan sắc Son Ye Jin

Son Ye Jin thu hút khán giả nhờ gương mặt sáng, thần thái tự nhiên và phong cách biến hóa ở tuổi 44.

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Theo Nguyễn Hương (Theo Harper's Bazaar) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 10:59 AM (GMT+7)
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