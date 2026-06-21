'Vẻ đẹp vượt thời gian' của Son Ye Jin

Diễn viên Son Ye Jin xuất hiện trên tạp chí thời trang Harper's Bazaar Korea số tháng 7. Cô gây chú ý khi diện nhiều bộ váy cầu kỳ và trang sức ngọc trai. Từ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên đến đôi môi đỏ quyến rũ, vẻ đẹp vượt thời gian của cô thu hút mọi ánh nhìn.

Gương mặt ngôi sao được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi mắt.

Son Ye Jin đeo trang sức ngọc trai của Tasaki, điểm thêm nét sang trọng cho diện mạo.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào năm 2022. Tháng 11 cùng năm, cô sinh con trai. Cô hiện chuẩn bị cho sự ra mắt của loạt phim Netflix 'Scandal' và 'Variety'.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: 'Cổ điển', 'Hưng mùa hè', 'Khoảnh khắc để nhớ', 'Cô đơn trong tình yêu', 'My Wife Got Married', 'The Last Princess', 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi', 'Hạ cánh nơi anh' (đóng chính với Hyun Bin)...