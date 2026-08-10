Mẹo cải thiện giấc ngủ giúp hỗ trợ giảm mỡ

Giấc ngủ ảnh hưởng thế nào đến quá trình giảm mỡ?

Giấc ngủ sâu và đúng giờ là chìa khóa tự nhiên giúp cân bằng hormone, hỗ trợ quá trình giảm mỡ hiệu quả. Khi cơ thể được nghỉ ngơi hợp lý, chế độ đốt mỡ sẽ tự động kích hoạt, mang lại kết quả tối ưu.

Khi thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, cơ thể sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng về mặt sinh học. Sự căng thẳng này kích thích tuyến thượng thận tiết ra nhiều cortisol, thường được gọi là hormone căng thẳng. Lượng cortisol cao trong máu kéo dài sẽ phát đi tín hiệu khẩn cấp, yêu cầu cơ thể tích trữ năng lượng tối đa dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Đồng thời, cortisol cao cũng làm giảm độ nhạy insulin, khiến đường huyết dễ tăng vọt và thúc đẩy quá trình tích mỡ diễn ra nhanh hơn.

Giấc ngủ kém chất lượng còn làm đảo lộn hai hormone sinh học kiểm soát cơn đói là ghrelin và leptin. Ghrelin là hormone báo đói - kích thích sự thèm ăn, trong khi leptin là hormone báo no - ra lệnh cho cơ thể dừng ăn. Khi cơ thể mệt mỏi do thiếu ngủ, nồng độ ghrelin sẽ tăng vọt và nồng độ leptin bị sụt giảm nghiêm trọng. Hệ quả là cơ thể cảm thấy đói, đặc biệt là cảm giác thèm các món ăn nhiều đường, nhiều tinh bột và dầu mỡ để nhanh chóng bù đắp năng lượng thiếu hụt.

Ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tươi sáng sau khi thức dậy mà còn giúp quá trình giảm mỡ tốt hơn. Ảnh AI

Thiết lập giấc ngủ ngon để tối ưu quá trình giảm mỡ

Khung giờ ngủ: Để các hormone kiểm soát cân nặng được hoạt động nhịp nhàng, việc duy trì một khung giờ ngủ khoa học là điều vô cùng cần thiết. Nên đặt mục tiêu ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm và cố gắng đi vào giấc ngủ trước 11 giờ đêm.

Từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng là khoảng thời gian vàng để cơ thể sản sinh ra hormone tăng trưởng tối đa. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi các tế bào, tái tạo cơ bắp sau ngày dài vận động và thúc đẩy quá trình phân giải mô mỡ để chuyển hóa thành năng lượng. Nếu thường xuyên thức khuya sau khung giờ này, cơ thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tự sửa chữa và đốt mỡ tự nhiên, khiến các nỗ lực ăn kiêng hay tập luyện ban ngày bị giảm đi một nửa hiệu quả.

Thói quen vệ sinh giấc ngủ: Việc cải thiện chất lượng giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nằm trên giường đủ số giờ, mà quan trọng là phải có được giấc ngủ sâu và liền mạch. Hãy áp dụng những thói quen đơn giản dưới đây để dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon mỗi tối:

- Tắt các thiết bị điện tử trước khi ngủ: Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính hay tivi là kẻ thù số một của melatonin - hormone tự nhiên giúp cơ thể nhận biết giờ đi ngủ. Nên ngừng sử dụng các thiết bị này ít nhất 30 phút trước khi lên giường để cơ thể tự động sản sinh melatonin, giúp dễ vào giấc hơn.

- Giữ không gian phòng ngủ tối, mát mẻ và yên tĩnh: Một căn phòng tối hoàn toàn và có nhiệt độ mát và yên tĩnh sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho cơ thể hạ thân nhiệt tự nhiên, kích thích giấc ngủ sâu. Hãy sử dụng rèm cửa dày để chắn ánh sáng bên ngoài và hạn chế tối đa các nguồn sáng nhỏ từ thiết bị điện trong phòng.

- Tránh ăn quá no hoặc dùng chất kích thích vào buổi tối: Việc ăn một bữa tối thịnh soạn gần giờ đi ngủ sẽ ép dạ dày và hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục, gây đầy bụng và khó chịu.

Ngoài ra, hạn chế sử dụng trà, cà phê hay các loại đồ uống chứa caffeine từ sau 2 giờ chiều để tránh làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ.