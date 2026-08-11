Người đẹp quê Phú Thọ thần tượng Đỗ Thị Hà, gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, nằm trong Top 55 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, cô nàng gen Z còn theo đuổi công việc người mẫu và đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

"Danh hiệu Á hậu trước đó là một cột mốc đẹp mà tôi luôn trân trọng. Với tôi, Hoa hậu Việt Nam là một hành trình hoàn toàn mới, thử thách bản thân ở một môi trường chuyên nghiệp hơn và xem mình đã trưởng thành đến đâu. Nếu có cơ hội đi xa, tôi sẽ rất biết ơn. Còn nếu chưa, tôi tin đây vẫn sẽ là một hành trình rất ý nghĩa", Vũ Hồng Hạnh bày tỏ.

Với Hồng Hạnh, sức hút của Hoa hậu Việt Nam đến từ sự uy tín và những giá trị mà cuộc thi đã gìn giữ suốt 40 năm qua. Đây không chỉ là nơi tìm kiếm một cô gái đẹp, mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách và sự cống hiến. "Đối với tôi, được góp mặt tại cuộc thi năm nay đã là một niềm tự hào. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này", cô nói.

Vũ Hồng Hạnh cũng cho biết, trong số các Hoa hậu, Á hậu từ Hoa hậu Việt Nam, cô rất ngưỡng mộ Đỗ Thị Hà.

"Điều truyền cảm hứng cho tôi không chỉ là nhan sắc, mà còn là sự nỗ lực của chị sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Chị Đỗ Thị Hà luôn không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Đó là điều rất đáng trân trọng!", người đẹp quê Phú Thọ chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm về cuộc thi sắc đẹp ngày nay, cô cho rằng không còn chỉ đánh giá ngoại hình mà một cô gái đẹp cần có tri thức, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hồng Hạnh nhấn mạnh, đó cũng là lý do các cuộc thi sắc đẹp ngày càng có nhiều giá trị hơn, bởi đây là môi trường để các bạn trẻ được hoàn thiện bản thân trên nhiều khía cạnh.

Sắc vóc ấn tượng của Vũ Hồng Hạnh khi "chinh chiến" Hoa hậu Việt Nam.

Sáng 10/8, Vũ Hồng Hạnh cùng các thí sinh đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình trước khi bước vào các vòng thi quan trọng tiếp theo.