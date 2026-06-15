Nữ du học sinh Mỹ quê gốc Đà Nẵng đang hot tại Miss Grand Vietnam 2026

Nguyễn Ngọc Phương Thảo là một trong những thí sinh đang nhận được sự chú ý khi đến từ Đà Nẵng dự thi Miss Grand Vietnam 2026. Cô sinh 2005, đang theo học năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh và Khoa học Máy tính tại Đại học San Jose State (Mỹ).

Theo profile được BTC công bố, Phương Thảo còn sở hữu loạt thành tích đáng nể về công nghệ: Vô địch Lập trình Quốc tế WeCode International Champion 2018 & 2019; Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ cấp Thành phố; Giải Ba Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố Đà Nẵng (2020 - 2021); từng đại diện học sinh Đà Nẵng trình bày ý tưởng Khoa học - Công nghệ tại Diễn đàn APEC 2017. Ngoài ra, cô còn là Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phương Thảo là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Khoa học Máy tính tại Đại học San Jose State (Mỹ).

Phương Thảo được cho là nhân tố mới tại cuộc thi năm nay bởi chưa có kinh nghiệm tại các sân chơi nhan sắc. "Đến với cuộc thi, tôi muốn đại diện cho hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam trí tuệ, giàu lòng nhân ái và khát vọng chinh phục ước mơ. Sân khấu Miss Grand Vietnam 2026 sẽ là bệ phóng để tôi bứt phá khỏi những giới hạn của bản thân, biến những hoài bão lớn thành hành động thực tế.

Năm 13 tuổi, tôi hạnh phúc và tự hào khi bước lên bục nhận giải Vô địch Lập trình Quốc tế WeCode, kiêu hãnh cầm trên tay lá cờ Tổ quốc giữa bạn bè năm châu. Ở tuổi 20, tôi khát khao được một lần nữa tái hiện lại khoảnh khắc năm ấy nhưng ở một phiên bản trưởng thành, bản lĩnh hơn tại sân khấu Miss Grand Vietnam 2026", Phương Thảo bày tỏ khát khao tại Miss Grand Vietnam 2026.

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 với phần thi The Grand Arrival (thể hiện bản thân) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19/6 tại TP. Hồ Chí Minh.

Cô là nhân tố mới, đang được fan sắc đẹp tò mò tại sân chơi nhan sắc Miss Grand Vietnam 2026.