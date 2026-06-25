Kỷ nguyên kép của người đẹp Ngô Bảo Ngọc

Sự trở lại của một đóa hoa từ chối sự thỏa hiệp

Lần đầu tiên showbiz Việt có gương mặt tham gia thi Hoa hậu và Siêu mẫu quốc tế cùng thời điểm.

Thông tin Ngô Bảo Ngọc cùng lúc chinh chiến tại Miss Grand Vietnam 2026 và đấu trường quốc tế SuperModelME thu hút sự chú ý của công chúng.

Nếu SuperModelME là đấu trường để Ngọc chứng minh kỹ năng người mẫu chuyên nghiệp cùng phong thái thời trang gai góc thì Miss Grand Vietnam 2026 lại là bệ phóng để cô khẳng định tư duy sắc bén, năng lượng đa nhiệm và chiều sâu tri thức.

Bên cạnh sắc vóc, Ngọc còn sở hữu nền tảng học vấn bài bản khi tốt nghiệp cử nhân Khoa Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Vận tải Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Vừa xuất hiện trên cổng thông tin online, Ngô Bảo Ngọc đã lập tức chiếm lĩnh mạng xã hội, hiên ngang lọt top 3 gương mặt sở hữu lượt ủng hộ áp đảo nhất.

Tại vòng sơ khảo, Ngọc không chỉ ghi điểm bằng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp mà còn thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo nhờ tinh thần tích cực và năng lượng của một chiến binh. Chính Hoa hậu - ca sĩ Hương Giang cũng thẳng thắn dành lời khen ngợi, khẳng định Ngô Bảo Ngọc là một trong những gương mặt mà cô đặc biệt yêu thích và đánh giá rất cao tại mùa giải năm nay.

Nhan sắc người đẹp Việt cùng lúc tham gia 2 đấu trường nhan sắc

Chia sẻ về con đường mình đã chọn, Ngọc cho biết: "Với tôi, không có bất kỳ giới hạn nào cho một cô gái, miễn là cô ấy còn khát khao và mong muốn cống hiến". Quyết định thử sức ở cả hai mặt trận không phải là một sự ngẫu hứng mà là chiến lược định vị rõ nét cho thông điệp "The Dual Era: My Own Time Zone" (Kỷ nguyên kép: Múi giờ của riêng tôi) đến từ Ngô Bảo Ngọc. Nếu SuperModelME là bệ phóng cho một nhan sắc chuẩn quốc tế, gai góc và đầy tính biểu tượng thì Miss Grand Vietnam là mảnh đất để tâm hồn, tri thức và sự tận tâm của Ngọc được đến gần hơn với khán giả.

"The Dual Era" chính là minh chứng sắc nét nhất cho một người phụ nữ độc lập, hoàn toàn làm chủ quỹ đạo và năng lực của bản thân. Đường đua nửa cuối 2026 chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều bất ngờ đến từ cái tên Ngô Bảo Ngọc.

Thành tích của người đẹp Ngô Bảo Ngọc

Người đẹp Ngô Bảo Ngọc với những ưu thế nổi bật

Trong dòng chảy không ngừng của thị trường giải trí Việt, Ngô Bảo Ngọc chưa bao giờ là một cái tên mờ nhạt. Nhắc đến Ngọc, người ta nhớ về ngọn lửa rực cháy của nhiệt huyết, sự dấn thân kiên định và một trái tim cống hiến hết mình. Từ cột mốc Top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đến cú bứt phá ngoạn mục tại Top 5 Miss Cosmo 2023 cùng loạt giải thưởng danh giá như Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường - Ngọc đã từng bước mài giũa nên một phiên bản đầy kiêu hãnh của mình.

Dù vậy, khi đang đứng giữa tâm điểm của những kỳ vọng, Ngô Bảo Ngọc chọn cho mình một nhịp dừng đầy bản lĩnh. Không vội vã chạy theo những hào quang rực rỡ trước mắt, cô chủ động lui về để tập trung mài giũa kỹ năng, rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng một tinh thần vững chãi. Đó là khoảng thời gian Ngọc trân trọng chính mình nhất, khi cô từ chối sự vội vã để đổi lấy sự chín muồi trong cả tư duy lẫn nội lực.

Cận cảnh nhan sắc người đẹp Việt Ngô Bảo Ngọc

Từ lâu, sắc vóc của Ngô Bảo Ngọc đã được đánh giá là tiệm cận với những tiêu chuẩn khắt khe của làng mốt thế giới. Cấu trúc xương mặt góc cạnh, làn da mật ong khỏe khoắn kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ sắc bén giúp cô dễ dàng biến hóa trong mọi ngôn ngữ thời trang cao cấp và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các thương hiệu quốc tế. Đứng trước các đối thủ tầm cỡ, Ngô Bảo Ngọc vẫn tỏa ra năng lượng bản lĩnh, cứng cỏi và khí chất bất khả chiến bại.

Bước đi táo bạo này lập tức nhận được những cái gật đầu thán phục từ giới chuyên môn và những người đồng nghiệp thân thiết. Hàng loạt cái tên như Siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Quốc tế Kim Duyên, diễn viên Duy Khánh Zhouzhou, Á hậu Quỳnh Anh cùng hội bạn "Đảo Hoa Hậu" (Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee) đều không giấu được sự tự hào.

Á hậu Thảo Nhi Lê - người từng kề vai sát cánh cùng Ngọc tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 chia sẻ: "Ngọc luôn là một chiến binh thực thụ, người chưa bao giờ ngần ngại xô đổ những rào cản của chính mình. Thấy Ngọc đứng ở SuperModelME, sắc lạnh và kiêu hãnh, Nhi biết rằng thế giới sắp phải ngước nhìn. Hãy rực cháy và cho họ thấy bản lĩnh của phụ nữ Việt, Ngọc Mint!".