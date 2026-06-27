Pháo rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026

Theo Northside Entertainment - công ty đại diện của rapper, sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nghệ sĩ Pháo và ban tổ chức cuộc thi chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác. Vì vậy, ca sĩ quyết định không tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam 2026.

Northside Entertainment cho biết quyết định này hoàn toàn xuất phát từ yếu tố công việc, không liên quan đến bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, công ty quản lý và Ban tổ chức.

"Quyết định dừng lại hoàn toàn vì nguyên do công việc, không xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, công ty quản lý và ban tổ chức. Các bên vẫn giữ thái độ thiện chí và tôn trọng lẫn nhau", thông cáo nêu.

Pháo dự thi vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam, hôm 19/6. Ảnh: NVCC

Phía công ty quản lý gửi lời cảm ơn khán giả, các cơ quan báo chí và truyền thông đã quan tâm đến nghệ sĩ Pháo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ dành cho những dự án sắp tới của nữ ca sĩ.

Pháo, tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang, hoạt động trong vai trò rapper, ca sĩ và nhạc sĩ. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2018, được biết đến rộng rãi sau khi giành á quân chương trình King of Rap 2020.

Miss Grand Vietnam 2026 là mùa giải thứ 5 của cuộc thi. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/6 tại TP HCM, chung kết dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7. Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2027, một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, vào tháng 11 tới.