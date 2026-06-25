'Ả đào Hưng Yên' gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Mới đây, fanpage Miss Grand Vietnam đăng tải full bộ ảnh "Ả đào Hưng Yên" Đinh Kim Chi khiến fan sắc đẹp trầm trồ. Cô là 1 trong 31 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo để vào vòng trong của cuộc thi năm nay.

Theo BTC, Đinh Kim Chi sinh năm 2002, đến từ Hưng Yên (Thái Bình cũ), tốt nghiệp Khoa Du lịch - Đại học Mở Hà Nội.

Kim Chi sở hữu gương mặt sáng, nụ cười duyên, số đo ba vòng 82-63-88 nhưng "điểm trừ" của cô lại nằm ở chiều cao không quá nổi bật 1m67.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Đinh Kim Chi đã từng tham gia Miss Earth Vietnam 2025.

Cô cho biết mình chưa từng học qua bất kỳ lớp đào tạo bài bản nào về người mẫu hay trình diễn, nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, từ việc tự học trang điểm cho đến trau dồi gu thẩm mỹ, phối đồ cho chính mình và cả những người xung quanh. Thời gian gần đây, cô góp mặt trong chương trình quốc tế Paris Fashion Week Vietnam & SuperTalent of the World 2025.

Ngoài ra, trình độ Anh ngữ tốt giúp Kim Chi giao tiếp tự tin.

Ngoài theo đuổi ánh đèn sân khấu, Đinh Kim Chi dành thời gian nghiên cứu mô hình kinh doanh, vận hành doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và quản trị con người.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 31/7 để tìm ra ngôi vị cao nhất. Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường thế giới Miss Grand International được tổ chức tại Ấn Độ.