Sắc vóc mỹ nhân đóng người tình của ông trùm trong phim hình sự 'Lửa trắng'

Ngay từ những tập đầu của “Lửa trắng”, nhân vật người tình của ông trùm do diễn viên Đinh Ngọc Anh đảm nhận gây chú ý nhờ vẻ ngoài quyến rũ cùng những phân cảnh tình tứ với NSƯT Hồ Phong.

Sự xuất hiện của cô trong bộ váy ôm sát hay trang phục đồ bơi ở bể bơi nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Trước khi bén duyên với màn ảnh, Đinh Ngọc Anh là diễn viên múa được đào tạo bài bản. Cô từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật và ghi dấu ấn với vai Thị Nở trong nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo”.

Nền tảng về hình thể, khả năng kiểm soát chuyển động và biểu cảm sân khấu giúp cô dễ dàng thích nghi khi chuyển sang diễn xuất.

Đinh Ngọc Anh sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười tươi. Lợi thế nhiều năm theo nghề múa giúp cô có vóc dáng cân đối, bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn cùng thần thái tự tin trước ống kính.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường lựa chọn phong cách thời trang nữ tính, hiện đại với các thiết kế ôm dáng, tôn đường cong.

Chính ngoại hình nổi bật cũng là một trong những lý do giúp cô được ê-kíp Lửa trắng lựa chọn ngay từ buổi thử vai. Theo Đinh Ngọc Anh, nhân vật trong phim cũng có xuất thân là diễn viên múa nên cô gần như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn.

Đằng sau những khung hình gợi cảm trên màn ảnh lại là câu chuyện hậu trường thú vị. Nữ diễn viên tiết lộ, phân cảnh ở bể bơi từng khiến cả ê-kíp phải thay đổi kịch bản vì ngoài đời cô hoàn toàn không biết bơi. Để có vài giây lên hình, đoàn phim phải quay đi quay lại nhiều lần với nhiều góc máy khác nhau.

Là diễn viên tay ngang, Đinh Ngọc Anh thừa nhận từng có chút áp lực khi làm việc cùng dàn nghệ sĩ kỳ cựu. Tuy nhiên, nhờ nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không gặp nhiều khó khăn ở những phân cảnh tương tác với bạn diễn.

Dù liên tiếp đảm nhận những vai diễn có lợi thế ngoại hình, Đinh Ngọc Anh không lo bị đóng khung vào hình tượng “mỹ nhân gợi cảm”. Cô mong muốn được thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý hoặc các vai phản diện để chứng minh khả năng diễn xuất.

Sau hiệu ứng tích cực từ Lửa trắng, Đinh Ngọc Anh kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội với những dự án truyền hình và điện ảnh mới.