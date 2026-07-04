Lý do Miss Grand Vietnam 2026 tổ chức lại đêm bán kết dù đã thông báo bỏ

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 đã bắt đầu nhập cuộc với màn tranh tài của 30 thí sinh. Đáng chú ý, ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải năm nay sẽ vẫn có đêm bán kết dù trước đó thông báo không tổ chức.

Chia sẻ về lý do, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam 2026 - cho biết đã lắng nghe nhiều ý kiến từ khán giả trên mạng xã hội muốn có thêm cơ hội nhìn rõ thí sinh, theo dõi phong cách trình diễn, thần thái sân khấu và sự tỏa sáng của từng gương mặt trước đêm chung kết.

Vì thế, việc đưa bán kết trở lại không chỉ để đáp lại mong đợi của người xem mà còn giúp ban giám khảo, ban tổ chức và khán giả có thêm cơ sở để cân nhắc những vị trí cao nhất.

Miss Grand Vietnam 2026 tổ chức lại bán kết sau khi tiếp nhận ý kiến khán giả.

Bên cạnh đó, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam cũng công bố thông tin Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cuộc thi dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc 10/2027.

Đây là lần thứ ba Miss Grand International được tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, cuộc thi từng diễn ra ở Việt Nam vào các năm 2017 và 2023.

Chỉ ít ngày trước, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) thông báo sẽ dừng thi khiến khán giả bất ngờ. Đại diện nữ rapper cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và BTC.

Sau đó, ban tổ chức cuộc thi cũng khẳng định quyết định của Pháo được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất với BTC, trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và đồng thuận, nhằm bảo đảm sự phù hợp với kế hoạch cũng như định hướng của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại.

Cuộc thi còn lại 30 thí sinh sau khi Pháo bỏ thi.

Thời gian tới, top 30 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ bước vào chuỗi hoạt động huấn luyện kỹ năng, ghi hình và các phần thi phụ.

Mùa giải năm nay cũng tiếp tục duy trì nhiều phần thi, hoạt động đồng hành quen thuộc như Grand Talent Awards (Người đẹp tài năng), Grand Fashion Awards (Người đẹp thời trang), Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) cùng các chương trình trình diễn nổi bật như The Grand National Costume (Trình diễn trang phục văn hóa dân tộc) và Vietnam Beauty Fashion Fest.

Ngày 16/7, các thí sinh sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín và chấm mặt mộc. Vòng thi áo tắm sẽ diễn ra vào ngày 23/7 trước khi tổ chức đêm bán kết.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 31/7 tại TP.HCM. Cô gái giành vương miện sẽ kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.