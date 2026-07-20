Nhan sắc cuốn hút của bạn gái Lamine Yamal tại World Cup 2026

Trong hành trình thăng hoa của Lamine Yamal cùng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, một gương mặt cũng thu hút không kém trên khán đài là bạn gái Inés García.

Mỗi lần xuất hiện cổ vũ bạn trai, nữ influencer người Tây Ban Nha đều trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang trẻ trung.

Inés García sinh năm 2005, lớn lên tại Seville, Tây Ban Nha. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung về thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Trước khi công khai hẹn hò Lamine Yamal, Inés đã sở hữu lượng người theo dõi lớn trên TikTok và Instagram, với các video thường đạt hàng triệu lượt xem.

Sau khi chuyện tình được công khai, sức hút của cô tiếp tục tăng mạnh nhờ nhiều hợp đồng quảng cáo và hợp tác thời trang.

Sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi môi đầy, làn da rám nắng khỏe khoắn cùng mái tóc đen dài, Inés García được nhiều tạp chí thời trang đánh giá là một trong những WAGs nổi bật nhất World Cup 2026.

Trong các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha, cô thường diện áo đấu số 19 của Yamal kết hợp quần jeans hoặc quần short đơn giản. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen vì vừa trẻ trung vừa gần gũi.

Theo chia sẻ của Inés, cô và Lamine Yamal quen nhau qua mạng xã hội chứ không phải trong một tình huống lãng mạn như nhiều tin đồn.

Cả hai trò chuyện trong thời gian dài trước khi chính thức gặp mặt và công khai mối quan hệ vào tháng 5/2026 tại buổi tiệc mừng chức vô địch của Barcelona.

Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong các chuyến du lịch, buổi hòa nhạc hay kỳ nghỉ cùng nhau.

Suốt World Cup 2026, Inés gần như có mặt trên khán đài ở các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha để cổ vũ bạn trai. Bất chấp việc từng thừa nhận sợ đi máy bay, cô vẫn sang Mỹ đồng hành cùng Yamal trong giải đấu.

Trước thềm trận chung kết, cả hai còn được bắt gặp dành thời gian bên gia đình và dạo phố tại New York trước khi tiền đạo trẻ bước vào trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp.