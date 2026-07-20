Liệu pháp ánh sáng đỏ có thực sự giúp trẻ hóa da?

Mặt nạ đèn LED tại nhà là liệu pháp làm đẹp ngày càng phổ biến và được nhiều ngưới nổi tiếng sử dụng. Ảnh: Ciin Magazine.

Từ các siêu sao Hollywood đến những biểu tượng sắc đẹp châu Á, liệu pháp ánh sáng đỏ (Red Light Therapy) đang trở thành một phần trong quy trình chăm sóc da của nhiều người nổi tiếng như Victoria Beckham, Jessica Alba, Kourtney Kardashian hay Chrissy Teigen. Những chiếc mặt nạ LED phát ánh sáng đỏ xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội với lời quảng cáo giúp kích thích collagen, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da trẻ trung mà không cần xâm lấn. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cho biết đây không phải công nghệ thần kỳ có thể đảo ngược lão hóa chỉ sau vài lần sử dụng.

Ánh sáng đỏ tác động lên làn da như thế nào?

Liệu pháp ánh sáng đỏ sử dụng bước sóng đỏ hoặc cận hồng ngoại (thường khoảng 630-850 nm) chiếu lên da. Không giống tia UV gây tổn thương DNA, ánh sáng đỏ không làm bỏng hay phá hủy mô. Theo chuyên gia thẩm mỹ Angela Caglia, liệu pháp ánh sáng ban đầu được NASA phát triển để chữa lành vết thương trong không gian. Lực lượng Hải quân Mỹ vào những năm 1990 đã bắt đầu sử dụng nó, và ngay sau đó, các chuyên gia thẩm mỹ đã đưa nó vào phòng điều trị của họ, lấy cảm hứng từ dữ liệu lâm sàng chứng minh rằng đèn LED không chỉ giúp phục hồi da mà còn kích thích tăng sinh collagen, làm mờ đốm đồi mồi và giảm viêm cũng như mụn trứng cá.

Các nghiên cứu lâm sàng trong hơn một thập kỷ qua cho thấy liệu pháp ánh sáng đỏ có thể mang lại những cải thiện nhất định đối với dấu hiệu lão hóa. Một thử nghiệm lâm sàng đăng trên Photomedicine and Laser Surgery ghi nhận người tham gia sau nhiều tuần điều trị bằng LED đỏ có sự cải thiện về độ mịn da, giảm nếp nhăn nhỏ và tăng mật độ collagen mà không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng.

Một tổng quan được công bố năm 2024 nhận định đây là phương pháp không xâm lấn có nhiều triển vọng trong da liễu. Phần lớn các nghiên cứu ghi nhận hiệu quả trong cải thiện nếp nhăn nông, hỗ trợ lành thương, giảm viêm và phục hồi sau các thủ thuật thẩm mỹ.

Chuyên gia: 'Có hiệu quả nhưng không phải phép màu'

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD), liệu pháp ánh sáng đỏ có thể giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn nhỏ, da xỉn màu hoặc hỗ trợ điều trị mụn. Tuy nhiên, phương pháp này nên được xem là liệu pháp bổ trợ thay vì thay thế các phương pháp điều trị chuẩn. AAD cho biết bác sĩ da liễu thường kết hợp ánh sáng đỏ với retinoid, peel hóa học, laser hoặc microneedling để đạt hiệu quả tối ưu thay vì sử dụng đơn lẻ.

Bác sĩ da liễu Annie Liu (Toronto, Canada) nhận định ánh sáng đỏ giúp kích thích nguyên bào sợi sản xuất collagen và giảm viêm nhưng hiệu quả diễn ra từ từ. Người sử dụng thường cần duy trì điều trị đều đặn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới thấy sự thay đổi rõ rệt.

Theo chuyên gia da liễu, các thiết bị LED tại nhà chỉ có sức mạnh bằng một phần nhỏ của các thiết bị được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp. Ảnh: Shark Beauty

Thiết bị tại nhà có hiệu quả bằng điều trị tại phòng khám?

Theo AAD, các thiết bị LED sử dụng tại nhà thường có công suất thấp hơn đáng kể so với hệ thống chuyên dụng tại phòng khám da liễu. Điều này đồng nghĩa chúng an toàn hơn nhưng cũng cần nhiều thời gian hơn để tạo ra kết quả. Các bác sĩ cho biết người dùng nên kỳ vọng sự cải thiện nhẹ về độ sáng da, độ mềm mịn và nếp nhăn nhỏ nếu kiên trì sử dụng đúng hướng dẫn. Những quảng cáo hứa hẹn "xóa nhăn hoàn toàn", "nâng cơ tức thì" hay "thay thế laser" hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để chứng minh.

Ai nên cân nhắc sử dụng?

Theo các chuyên gia, liệu pháp ánh sáng đỏ phù hợp với người bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ; da thiếu săn chắc nhẹ; muốn phục hồi sau các thủ thuật thẩm mỹ; có tình trạng viêm nhẹ hoặc đỏ da. Ngược lại, người mắc các bệnh gây nhạy cảm ánh sáng, đang sử dụng thuốc làm tăng nhạy cảm ánh sáng hoặc có một số rối loạn sắc tố nên tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng.

Theo các nghiên cứu, kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bước sóng, năng lượng phát ra, khoảng cách chiếu, thời gian điều trị và tần suất sử dụng. Bên cạnh đó, tuổi tác, mức độ lão hóa và thói quen chăm sóc da cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Việc duy trì chống nắng, sử dụng retinoid, vitamin C và chế độ sinh hoạt lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng hơn bất kỳ thiết bị đơn lẻ nào.

Liệu pháp ánh sáng đỏ không phải công nghệ thần kỳ có thể đảo ngược lão hóa chỉ sau vài lần sử dụng. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy phương pháp này có khả năng kích thích collagen, giảm viêm và cải thiện nhẹ các dấu hiệu lão hóa khi được sử dụng đúng bước sóng, đủ thời gian và kết hợp với quy trình chăm sóc da phù hợp.

Các chuyên gia da liễu đều thống nhất rằng đây là một công cụ hỗ trợ hữu ích trong chiến lược chống lão hóa tổng thể nhưng không thể thay thế kem chống nắng, hoạt chất điều trị hay các thủ thuật thẩm mỹ đã được chứng minh hiệu quả lâu dài.