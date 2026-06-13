Nữ sinh xứ Huế đầu tiên ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026

Fanpage Miss Grand Vietnam mới công bố thí sinh tiếp theo là Phan Nguyễn Đào Nguyên. Cô sinh 2006 và là thí sinh đầu tiên đến từ Huế ghi danh tại mùa giải năm nay.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Đào Nguyên từng giành Á khôi 2 Đại học Nam Cần Thơ 2026. Cô còn có một số thành tích cộng đồng: Đại sứ Chiến dịch Tình nguyện Quốc tế 2026 của AIESEC, chiến dịch Mùa hè xanh, Đại sứ Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè DNC 2026,...

Trên trang cá nhân, Phan Nguyễn Đào Nguyên chia sẻ hình ảnh dự thi Miss Grand Vietnam 2026 kèm trạng thái: "We are grand the one and only" (Tạm dịch: Chúng ta là một và duy nhất") nhằm thể hiện quyết tâm với hành trình chinh phục vương miện.

"Tôi đến với Miss Grand Vietnam 2026 không phải để thử sức, mà với mục tiêu chinh phục chiếc vương miện danh giá - biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và tiếng nói vì hòa bình.

Đến với cuộc thi, tôi không ngại chia sẻ về quá khứ từng nặng gần 70kg. Chính hành trình ấy giúp tôi hiểu rằng xuất phát điểm không quyết định giá trị của một con người. Tôi mong câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng đến những ai vẫn đang hoài nghi về bản thân, để thêm tự tin, kiên trì và mạnh mẽ trên hành trình của riêng mình", người đẹp xứ Huế chia sẻ thêm.

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 với phần thi The Grand Arrival (thể hiện bản thân) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19/6 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh của Đào Nguyên trước hành trình Miss Grand Vietnam 2026: