Á hậu, ca sĩ và người đẹp IELTS 8.0 thi Miss Grand Vietnam

Thái Đào Trúc Giang (Giang Thái), sinh năm 1997, đến từ TPHCM, là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm tại Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Top 12 Én Vàng 2019, giải thưởng The Best Voice tại Gương mặt truyền hình 2022. Hiện cô hoạt động với vai trò MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung, đồng sáng lập Tier Up Academy và là nhà sản xuất series Son Show by Giang Thái.

Ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, Giang Thái nói cô đắn đo tự hỏi có nên tiếp tục thi sắc đẹp không. Sau nhiều năm hoạt động, người đẹp nhận ra bản thân còn mục tiêu chưa hoàn thành, giới hạn cần chinh phục. "Tôi nhận ra nếu cứ ở mãi trong những điều quen thuộc, tôi sẽ không biết mình còn có thể đi xa đến đâu", Giang Thái nói.

Ở tuổi 29, Giang Thái cho biết cô có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chuyện thắng thua, không còn xem kết quả là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của hành trình. Cô trân trọng những trải nghiệm, bài học và sự trưởng thành mà mỗi cuộc thi mang lại. "Tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh của cô gái dám thay đổi, dám bắt đầu lại và dám theo đuổi ước mơ ở tuổi 29. Điều quan trọng không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là bạn có đủ dũng khí để bước tiếp trên hành trình phía trước hay không", Giang Thái bày tỏ.

Đỗ Trần Tuệ Anh, sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, sở hữu IELTS 8.0 và từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2022. Sau cuộc thi, cô dành bốn năm cho việc học tập, làm việc và tích lũy những trải nghiệm thực tế trước khi quyết định trở lại.

"Năm 2022, tôi đến Miss Grand Vietnam để tìm kiếm cơ hội khám phá và khẳng định bản thân", Tuệ Anh chia sẻ. Người đẹp cho biết hành trình quay lại không chỉ nhằm hoàn thiện chính mình mà còn mong muốn sử dụng tiếng nói, kiến thức và trải nghiệm để thúc đẩy sự kết nối, đối thoại và thấu hiểu. Cô kỳ vọng đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam tự tin chia sẻ góc nhìn, sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại toàn cầu và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ngô Bảo Ngọc, sinh năm 1995, quê TPHCM, từng vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cùng các giải phụ Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường. Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất, các dự án thiện nguyện và môi trường.

Bảo Ngọc quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 với mong muốn hoàn thiện bản thân. "Không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Mỗi người đều có múi giờ và hành trình của riêng mình", người đẹp chia sẻ. Cô cho biết muốn dùng sự nghiêm túc, tinh thần dấn thân và khả năng thích nghi để chứng minh bản thân luôn biết cách làm mới mình và sẵn sàng viết tiếp chương rực rỡ hơn trong sự nghiệp.

Nguyễn Diệu Huyền (Pháo), sinh năm 2003, gây bất ngờ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Nữ rapper từng là Á quân King Of Rap, sở hữu bản hit 2 phút hơn tạo hiệu ứng toàn cầu, đồng thời hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, điện ảnh đến các chương trình truyền hình thực tế.

Lý giải quyết định tham gia cuộc thi, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì bỏ lỡ trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. "Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận, tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn", nữ rapper chia sẻ. Từng trải qua những giai đoạn tự ti về ngoại hình, Pháo cho biết cô đối mặt bằng sự nỗ lực và hoàn thiện bản thân, những lời đánh giá hay hoài nghi không nên trở thành rào cản, cần được biến thành động lực để mạnh mẽ hơn.

Võ Đoàn Bảo Hà, sinh năm 2002, quê Đồng Nai, từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2025 cùng hàng loạt thành tích nổi bật như Người đẹp Áo dài, Top 4 Người đẹp Thể thao và Top 10 Người đẹp Tài năng. Cô cũng từng vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp tốt nghiệp ngành Logistics & Supply Chain Management tại Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM.

Bảo Hà chia sẻ những trải nghiệm tại các cuộc thi trước đây giúp cô tích lũy nhiều bài học về kỹ năng, sự trưởng thành và trách nhiệm với cộng đồng. "Tôi mang đến một Bảo Hà với trái tim nóng, bản lĩnh và sẵn sàng trao gửi những giá trị tốt đẹp", cô nói. Người đẹp khẳng định sẵn sàng chinh phục thử thách mới, hướng đến mục tiêu lan tỏa hình ảnh phụ nữ trẻ bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.