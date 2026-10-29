Nhan sắc bạn gái Quân A.P

Lê Khanh gây chú ý sau khi xuất hiện trong MV '3 phải 6 đừng' của Quân A.P, phát hành tối 27/10.

Cô đảm nhận vai nữ chính, lần đầu góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc của bạn trai, sau nhiều năm yêu kín tiếng. Hiện sản phẩm đạt hơn 1,2 triệu lượt xem trên YouTube, lọt top 5 Thịnh hành.

Sau khi MV ra mắt, một số khán giả dành lời khen cho diện mạo và phong cách của Lê Khanh.

Người đẹp sinh năm 1997, quê Hà Nội, có gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Trong MV, cô trang điểm nhẹ, để tóc nữ tính, kết hợp những bộ trang phục tôn dáng.

Khán giả nhận xét Lê Khanh có vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi, khác với hình ảnh thường thấy ở các người đẹp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Ngoài đời, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, đa dạng trang phục.

Lê Khanh thường chia sẻ hình ảnh chơi pickleball trên mạng xã hội. Khi ra sân, cô lựa chọn chân váy thể thao, áo thun hoặc đồ ôm dáng. Bên cạnh đó, cô tập yoga, bơi lội để có thân hình khoẻ khoắn.

Bạn gái Quân A.P hiện có 79.000 người theo dõi trên Instagram, trong khi TikTok đạt hơn 186.000 follower. Cô thường chia sẻ những bí quyết làm đẹp, tư vấn mỹ phẩm và tham dự các sự kiện thời trang với vai trò KOL.

Khi đi biển, cô diện bikini sáng màu kết hợp chân váy trắng nhiều tầng tạo vẻ năng động. Mái tóc dài buông tự nhiên, phụ kiện đơn giản giúp tổng thể trang phục mang nét phóng khoáng.

Ở khung hình khác, cô ưu tiên trang phục ôm đường cong, vẫn giữ được độ kín đáo. Nhờ làm hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu cô thường được khán giả nhớ tới và xin tư vấn các tips phối đồ, làm đẹp, mua sắm.

Lê Khanh và Quân A.P từng gây chú ý với khoảnh khắc tình cảm trên sân khấu 'Anh trai say hi' hồi tháng 4.

Gần đây, họ được cho là sang Italy chụp ảnh cưới, làm dấy lên tin đồn sắp kết hôn. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa xác nhận.

Lê Khanh và bạn trai bằng tuổi nhau, từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Họ quen biết và nảy sinh tình cảm từ thời học sinh.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quân A.P giữ kín chuyện yêu đương, hiếm khi chia sẻ về bạn gái. Lần duy nhất ca sĩ tiết lộ mối quan hệ với Lê Khanh vào năm 2012, khi đăng ảnh người yêu trên mạng xã hội.