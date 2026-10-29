'Bông hồng lai' muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam

Gouband Lisa ghi danh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sau những màn trình diễn tự tin ở đêm chung khảo. Người đẹp sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên chuyên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý/Thương mại tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp).

Gouband Lisa thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam. Chuyến đi là dịp để cô tìm hiểu thêm về di tích văn hóa lịch sử, bên cạnh việc thể hiện khả năng trước ống kính.

Lisa cho biết cô vốn khép kín, sống độc lập và không quen chia sẻ quá nhiều về bản thân. Vì vậy, trong những ngày đầu ở nhà chung, cô đã phải học cách thích nghi với môi trường hoàn toàn mới khi sinh hoạt và tập luyện mỗi ngày cùng những người bạn trước đó còn xa lạ.

Lisa nói trước đây cô chưa có nhiều cơ hội đi xa để khám phá hết vẻ đẹp và sự đa dạng trong văn hóa đất nước mình. Trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, Lisa và các thí sinh được trải nghiệm đời sống, văn hóa ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Trong chuyến thăm Đền Đô, Bắc Ninh, Lisa thích thú khi được mặc trang phục của các liền anh, liền chị quan họ.

“Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới, tìm hiểu phong tục, tập quán và trực tiếp khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về sự phong phú trong bản sắc văn hóa dân tộc và càng thêm trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ”, cô nói.

Lisa thích thú khi được mặc trang phục dân tộc, đi hái chè ở đồi chè Tân Uyên.

Chuyến đi để lại trong Lisa nhiều cảm xúc nhất là hoạt động nhân ái tại các điểm trường ở Lai Châu. “Tôi vẫn nhớ buổi sáng được cùng các em nhỏ nấu ăn, vẽ tượng và vui chơi. Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các em, tôi nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những khoảnh khắc rất giản dị khi chúng ta dành thời gian và tình yêu thương cho nhau”, cô nói.

Lisa nhận thấy điều khiến mình thay đổi rõ rệt nhất chính là sự tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là khi phải bày tỏ suy nghĩ của mình trước nhiều người. Trước đây, cô ít nói và thường cảm thấy lo lắng khi phải phát biểu trước đám đông. Nỗi lo ấy càng lớn hơn khi cô phải diễn đạt bằng tiếng Việt vì vốn từ chưa đủ phong phú.

“Qua những buổi học, những lần luyện tập và sự động viên từ các bạn, tôi hiểu rằng mình không cần phải diễn đạt thật hoàn hảo ngay từ đầu. Điều quan trọng là dám nói, dám chia sẻ và không ngừng học hỏi”, cô nói.

Điều khiến Lisa nhớ nhất tại cuộc thi chính là tình cảm mà cô nhận được từ những người bạn của mình. “Tôi cảm thấy biết ơn vì giữa một hành trình có nhiều thử thách và cạnh tranh, chúng tôi vẫn có thể dành cho nhau sự chân thành và yêu thương”, Lisa chia sẻ. Tại cuộc thi, người bạn thân nhất của Lisa là Lưu Phương Anh đến từ Hải Phòng. Một trong những kỷ niệm ấm áp nhất của Lisa là được đến nhà Phương Anh và dùng bữa cơm cùng gia đình bạn.

“Với một người sống xa gia đình như tôi, những bữa cơm giản dị và cảm giác được quan tâm luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Mẹ của Phương Anh đã đón nhận chúng tôi bằng sự ấm áp và yêu thương. Tôi vẫn nhớ câu nói của bác: 'Từ bây giờ, các con đều là con của mẹ'. Câu nói ấy khiến tôi vô cùng xúc động, bởi trong một hành trình xa nhà, tôi đã tìm thấy cảm giác thân thuộc như đang ở bên chính gia đình mình”, Lisa chia sẻ.

Sau hoạt động trồng rừng ngập mặn ở Bàng La, TP Hải Phòng trong vòng chung kết, Lisa và nhóm bạn thân gồm tám thí sinh đã hẹn nhau cùng gặp lại tại TPHCM. “Thật vui khi có đến bảy người trong nhóm chúng tôi đang học tập và làm việc tại đây. Chúng tôi muốn dành thời gian bên nhau, cùng ăn một bữa cơm thật ấm cúng, nhìn lại hành trình đã qua và chúc mừng cho những dấu mốc mới trong cuộc sống của mỗi người”, cô chia sẻ.

Lisa trình diễn áo tắm trong đêm Chung khảo. Đối với cô, việc được bước tiếp vào chung kết không chỉ là dấu mốc đáng nhớ, mà còn là cơ hội để tiếp tục thực hiện ước mơ đã nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. "Là cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, tôi càng trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam và thể hiện tình yêu, sự gắn bó của mình với quê hương", cô nói.