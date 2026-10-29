'Bông hồng lai' muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam
Gouband Lisa, mang hai dòng máu Việt - Pháp đang nhận được sự chú ý tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2007, đến từ TPHCM, có vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút.
Gouband Lisa ghi danh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sau những màn trình diễn tự tin ở đêm chung khảo. Người đẹp sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên chuyên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý/Thương mại tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp).
Lisa cho biết cô vốn khép kín, sống độc lập và không quen chia sẻ quá nhiều về bản thân. Vì vậy, trong những ngày đầu ở nhà chung, cô đã phải học cách thích nghi với môi trường hoàn toàn mới khi sinh hoạt và tập luyện mỗi ngày cùng những người bạn trước đó còn xa lạ.
“Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới, tìm hiểu phong tục, tập quán và trực tiếp khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về sự phong phú trong bản sắc văn hóa dân tộc và càng thêm trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ”, cô nói.
Lisa nhận thấy điều khiến mình thay đổi rõ rệt nhất chính là sự tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là khi phải bày tỏ suy nghĩ của mình trước nhiều người. Trước đây, cô ít nói và thường cảm thấy lo lắng khi phải phát biểu trước đám đông. Nỗi lo ấy càng lớn hơn khi cô phải diễn đạt bằng tiếng Việt vì vốn từ chưa đủ phong phú.
Lisa Gouband, người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp, được chú ý khi vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.