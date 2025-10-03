Quân A.P khiến fan đứng ngồi không yên khi không còn giấu giếm chuyện tình cảm

Bức ảnh cả hai trong chuyến du lịch Hàn Quốc đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, loạt khoảnh khắc tình tứ của Quân A.P và Lê Khanh trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong các bức ảnh, nam ca sĩ ôm, hôn má và thể hiện nhiều cử chỉ thân mật với nửa kia. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu khi đi du lịch chung. Lê Khanh có sắc vóc nổi bật, làn da trắng và phong cách ăn mặc sành điệu.

Ít ngày trước, hình ảnh Quân A.P và Lê Khanh cùng xuất hiện tại một cửa hàng nội thất cũng gây chú ý. Cả hai ngồi cạnh nhau và trao đổi với nhân viên của cửa hàng.

Thời gian qua, Quân A.P và Lê Khanh không còn giấu giếm. Lê Khanh đồng hành cùng người yêu trong các chuyến lưu diễn hay concert của Anh trai "say hi".

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên từ cuối năm 2024, khi trên mạng xuất hiện thông tin anh và Lê Khanh đã kết hôn, thậm chí có con chung. Dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận, loạt hình ảnh tình cảm hiện tại phần nào cho thấy họ sẵn sàng chia sẻ cuộc sống bên nhau.

Tháng 8/2025, chương trình Anh Trai Say Hi đã tổ chức concert tại Mỹ. Thời điểm đó, cư dân mạng cũng bắt gặp Lê Khanh xuất hiện bên cạnh Quân A.P trong hậu trường. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ hình ảnh check-in bên dàn Anh Trai và mặc trang phục giống y hệt.

Điểm đặc biệt, Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, là bạn học từ thời cấp 2 - cấp 3. Quá trình trưởng thành cùng nhau dường như giúp mối quan hệ của họ thêm bền chặt. Người hâm mộ còn phát hiện nam ca sĩ từng đăng ảnh với bạn gái từ năm 2012 nhưng sau đó đã xóa đi, như một cách giữ gìn sự riêng tư.

Quân A.P được biết đến với các ca khúc ballad tình cảm. Thế mạnh của anh là chất giọng trầm ấm, hợp thể hiện những giai điệu tình buồn với tinh thần nhẹ nhàng. Ngoài giọng hát ổn, người hâm mộ gọi Quân A.P là "hot boy" vì điển trai, nét thư sinh và hiền lành hợp nhãn số đông.

Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai "say hi". Nhờ show này, nam ca sĩ thu hút được nhiều người hâm mộ. Anh tận dụng sức nóng chương trình để ra mắt MV Đầu anh toàn là em. Tuy nhiên, MV không đạt hiệu ứng bùng nổ.

Câu chuyện tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh, từ bạn học đến bạn đời tin đồn, đang tạo nên nhiều bàn luận. Với khán giả, có lẽ sự chân thành và giản dị trong cách họ yêu mới chính là điều khiến cặp đôi này được quan tâm nhiều đến vậy.