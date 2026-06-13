Mỹ nhân Việt 2 lần thi quốc tế, lọt top 20 Hoa hậu đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990 tại TP.HCM. Năm 2010, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt, kế nhiệm Ngô Phương Lan đăng quang cuộc thi vào năm 2007. Thời điểm này, Diễm Hương đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Hoa Sen TP.HCM.

Từng 2 lần thi quốc tế, cát-xê lên tới 1 tỷ đồng

Diễm Hương từng có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự 2 đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín bậc nhất là Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) và Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ).

Năm 2020, Diễm Hương đại diện nước chủ nhà tham dự Miss Earth tại Nha Trang và lọt vào Top 14. Đồng thời cô đoạt thêm giải thưởng phụ Trình diễn áo tắm đẹp nhất (Best in Swimsuit). Sau đó 2 năm, cô tiếp tục đại diện cho Việt Nam dự thi Miss Universe 2012 diễn ra tại Las Vegas, Hoa Kỳ.

Dù không có danh hiệu nào nhưng Diễm Hương được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Global Beauties bầu chọn là một trong 20 hoa hậu đẹp nhất thế giới (Miss Grand Slam 2010).

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương được xem là cái tên đình đám trong làng sắc đẹp Việt. Cô xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Trong chương trình truyền hình Hạnh phúc ở đâu, nàng Hậu tiết lộ thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cô từng kiếm được 1 tỷ đồng trong vòng 30 phút.

Cuộc sống viên mãn bên chồng thứ 3

Khi sự nghiệp đang rộng mở, Diễm Hương bí mật lấy chồng ở tuổi 20. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm, Diễm Hương quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà cô chưa sẵn sàng.

Năm 2015, cô tái hôn và có một con trai. Song chỉ sau vài năm, hôn nhân của cô lại tiếp tục đổ vỡ. Trải qua 2 lần ly hôn, Diễm Hương chọn cách rút lui khỏi showbiz và tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình.

Năm 2023, Diễm Hương sang Canada định cư, làm nghề phun xăm và kinh doanh online. Đầu năm 2024, cô kết hôn lần 3 với doanh nhân Việt Kiều tên David Liêu và sinh con trai thứ 2.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Diễm Hương.

Suốt 2 năm qua, Diễm Hương tập trung vào việc chăm sóc gia đình và làm những công việc giản dị để ổn định cuộc sống. Nàng hậu làm nhiều nghề mưu sinh như phun xăm thẩm mỹ, trang điểm cô dâu hay dẫn chương trình sự kiện. Theo người đẹp, cuộc sống ở đây có mức sống cao nên cô làm nhiều việc khác nhau để đỡ khó khăn.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Diễm Hương còn kinh doanh thêm các mặt hàng để có thu nhập. Dù làm nhiều công việc nhưng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải sống tiết kiệm, tích lũy để lo cho tương lai. Diễn viên coi lối sống thắt chặt chi tiêu này không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là phương pháp giáo dục con. Cô muốn bé lớn Noah học cách quản lý tài chính thông qua nếp sống thực tế của bố mẹ.

Diễm Hương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Ở tuổi 36, Diễm Hương không còn hào quang như trước song vẫn giữ được nhan sắc mặn mà theo thời gian. Trải qua 2 lần sinh nở, nàng hậu vẫn duy trì được làn da mịn màng, thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng căng tràn sức sống. Gương mặt mộc ít phấn son cùng nụ cười má lúm đồng tiền trứ danh của cô nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.