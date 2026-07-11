5 việc càng làm sớm da càng trẻ lâu

Theo thời gian, làn da có xu hướng sản sinh ít collagen hơn, quá trình tái tạo diễn ra chậm hơn và trở nên dễ bị khô hơn, từ đó khiến các dấu hiệu thời gian dễ nhận thấy hơn. Thiết lập một vài thói quen đơn giản càng sớm, càng giúp giữ làn da khỏe mạnh, kìm hãm tốc độ lão hóa da hiệu quả.

Lão hóa da là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng chăm sóc đúng cách từ sớm sẽ giúp làn da khỏe mạnh hơn, làm chậm và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa theo thời gian.

Thoa kem chống nắng

Theo She Finds, nếu có một thói quen chăm sóc da mà các bác sĩ da liễu mong muốn mọi người đều áp dụng, đó là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Tia UV là nguyên nhân chính gây ra phần lớn các dấu hiệu lão hóa da có thể nhìn thấy, bao gồm nếp nhăn, vết chân chim, đốm đen và mất độ đàn hồi.

Ngay cả khi bạn dành phần lớn thời gian trong nhà hoặc trời nhiều mây, việc tiếp xúc với tia UV vẫn có thể tích lũy theo thời gian. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF ít nhất 30 mỗi sáng là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để bảo vệ da và giúp giữ cho làn da luôn trẻ trung.

Tẩy da chết đúng cách

Tẩy tế bào chết có thể giúp làn da sáng mịn hơn, nhưng quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt. Sử dụng axit tẩy tế bào chết, kem tẩy tế bào chết hoặc các phương pháp điều trị quá thường xuyên có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, dẫn đến kích ứng, mẩn đỏ, khô da và tăng độ nhạy cảm. Khi da bị viêm và mất nước, các nếp nhăn thường trở nên rõ rệt hơn. Tuân thủ một lịch trình tẩy tế bào chết nhẹ nhàng phù hợp với loại da của bạn có thể giúp duy trì vẻ rạng rỡ khỏe mạnh mà không làm suy yếu khả năng bảo vệ tự nhiên.

Ưu tiên làm sạch dịu nhẹ

Sữa rửa mặt cần mang lại cảm giác sạch sẽ cho làn da nhưng không nên để lại cảm giác bị khô căng, mất nước hay khó chịu. Các loại sữa rửa mặt mạnh có thể loại bỏ quá nhiều dầu tự nhiên trên da, phá vỡ hàng rào độ ẩm giúp giữ cho da mịn màng và mềm mại. Khi hàng rào bảo vệ này bị suy yếu, da có thể trở nên khô và bị kích ứng, làm cho các nếp nhăn nhỏ nổi bật hơn. Hãy chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, thành phần lành tính, có tính năng dưỡng ẩm để hạn chế khô căng da sau khi sử dụng.

Nên hạn chế các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh, dễ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Chú trọng dưỡng ẩm

Khi chúng ta già đi, da tự nhiên sản sinh ít dầu hơn, khiến tình trạng khô da trở nên phổ biến hơn. Khi da thiếu độ ẩm cần thiết, các nếp nhăn có thể xuất hiện sâu hơn và dễ nhận thấy hơn vì da mất đi một phần độ căng mọng và đàn hồi. Một loại kem dưỡng ẩm tốt giúp giữ ẩm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và mang lại cho da vẻ ngoài mịn màng, khỏe mạnh hơn. Ngay cả những người có da dầu cũng được hưởng lợi từ việc dưỡng ẩm thường xuyên, đặc biệt nếu họ sử dụng các thành phần hoạt tính có thể gây khô da.

Chăm sóc da cổ và ngực

Nhiều người dành rất nhiều sự chú ý cho khuôn mặt mà vô tình bỏ quên vùng cổ và ngực. Da ở những vùng này mỏng hơn và thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ môi trường, bao gồm cả tác hại của ánh nắng mặt trời, nhưng chúng ta thường quên mất và chăm sóc chúng ít hơn. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến nếp nhăn, sự đổi màu da và da chảy xệ, khiến các dấu hiệu lão hóa trở nên rõ rệt hơn. Hãy thoa kem chống nắng, kem dưỡng ẩm và các sản phẩm chống lão hóa lên vùng cổ và ngực để giúp những vùng da này trông mịn màng và đều màu hơn.