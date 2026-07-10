Sang Mỹ xem World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ'

Hòa chung không khí cả thế giới hướng về World Cup 2026, Huyền Baby cũng chịu chơi khi đầu tư một chuyến du lịch sang xứ sở cờ hoa để cổ vũ đội bóng cô yêu thích.

Trong sắc áo Argentina, Huyền Baby khiến khán giả mê mẩn vẻ ngoài trẻ trung và nóng bỏng. Ở tuổi U40 nhưng cô vẫn tự tin khoe dáng sexy.

Nhiều khán giả nhận xét, Huyền Baby ngày càng trẻ trung và có vóc dáng nuột nà hơn trước.

Dù trải qua 2 lần sinh nhưng vòng eo của Huyền Baby vẫn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ.

Với lợi thế sắc vóc, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện váy áo ôm sát cơ thể, thiết kế cắt xẻ tinh tế hoặc trang phục mang hơi hướng high fashion. Người đẹp khéo léo khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài và vóc dáng cân đối sau nhiều năm sinh con.

Điểm đặc biệt trong phong cách của Huyền Baby là dù lựa chọn nhiều trang phục gợi cảm nhưng cô vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Ở đời thường, Huyền Baby yêu thích các set đồ mang phong cách "quiet luxury" kết hợp cùng điểm nhấn gợi cảm như áo corset, áo hai dây, váy bodycon hay croptop. Cô cũng thường lựa chọn những gam màu trung tính như đen, trắng, be hoặc các tông ánh kim để tăng vẻ sang trọng.

Trong các sự kiện, người đẹp thường xuất hiện với những mẫu váy dạ hội ôm sát, chất liệu ánh kim, xuyên thấu hoặc có đường cắt xẻ ở phần eo, lưng hay đùi nhằm tôn đường cong cơ thể. Các thiết kế được phối cùng trang sức cao cấp, túi xách hàng hiệu và kiểu tóc tối giản, giúp tổng thể trở nên tinh tế thay vì phô trương.

Không chạy theo những xu hướng quá phô trương, Huyền Baby lựa chọn sự gợi cảm có chừng mực, kết hợp giữa thời trang cao cấp, thần thái sang trọng và cách phối đồ tinh tế.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby tạo dấu ấn thời trang riêng với phong cách sexy. Với sự đầu tư chỉn chu trong từng bộ trang phục cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa vẻ quyến rũ và thanh lịch, cô tiếp tục khẳng định sức hút của mình trong Vbiz.