30 phút yoga hay 30 phút đi bộ, cách nào đốt nhiều calo hơn?

1. 30 phút đi bộ thường đốt nhiều calo hơn yoga, nhưng còn phụ thuộc vào cách tập

Nếu chỉ xét riêng lượng calo tiêu hao trong cùng khoảng thời gian 30 phút, đi bộ với tốc độ vừa đến nhanh thường có lợi thế hơn so với đa số các hình thức yoga.

Theo đó, một người nặng khoảng 70 kg có thể đốt khoảng 120-180 kcal khi đi bộ trong 30 phút, tùy tốc độ. Trong khi đó, yoga truyền thống thường tiêu hao khoảng 90-140 kcal trong cùng thời gian.

Sự khác biệt đến từ bản chất của hai hình thức vận động. Đi bộ là hoạt động aerobic liên tục, duy trì nhịp tim ở mức ổn định trong suốt buổi tập, nhờ đó cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn. Ngược lại, yoga thường xen kẽ giữa các tư thế giữ tĩnh, kiểm soát hơi thở và những khoảng nghỉ ngắn, khiến mức tiêu hao năng lượng trung bình thấp hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại yoga đều nhẹ. Những trường phái có cường độ cao như Vinyasa, Power Yoga hay Ashtanga Yoga đòi hỏi cơ thể di chuyển liên tục, kết hợp nhiều động tác chống đỡ bằng trọng lượng cơ thể. Với người tập có kinh nghiệm, lượng calo đốt cháy trong 30 phút hoàn toàn có thể xấp xỉ, thậm chí tương đương với đi bộ nhanh.

Bên cạnh đó, cân nặng, tuổi tác, giới tính, tỷ lệ cơ bắp và mức độ gắng sức cũng ảnh hưởng đáng kể đến lượng calo tiêu hao. Vì vậy, mức tiêu hao calo nói trên chỉ mang tính tham khảo, không phải giá trị cố định cho mọi người.

Nếu chỉ xét riêng lượng calo tiêu hao trong cùng khoảng thời gian 30 phút, đi bộ với tốc độ vừa đến nhanh thường có lợi thế hơn so với đa số các hình thức yoga.

2. Giảm cân không chỉ phụ thuộc vào lượng calo tiêu hao

Nếu mục tiêu duy nhất là tiêu hao nhiều năng lượng trong thời gian ngắn, đi bộ nhanh rõ ràng là lựa chọn hiệu quả hơn. Đây cũng là bài tập dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi và có thể duy trì đều đặn mỗi ngày mà không cần nhiều dụng cụ hay kỹ thuật phức tạp.

Trong khi đó, yoga lại tạo ra nhiều lợi ích khác mà đi bộ khó có thể thay thế hoàn toàn. Nghiên cứu cho thấy tập yoga thường xuyên giúp cải thiện độ linh hoạt, sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và tư thế. Đồng thời, kết hợp chuyển động với kiểm soát hơi thở còn góp phần giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Cần lưu ý rằng, giảm cân không chỉ phụ thuộc vào lượng calo tiêu hao trong lúc tập. Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ có thể làm tăng hormone cortisol, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn và khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn. Yoga, nhờ tác động tích cực đến hệ thần kinh, có thể gián tiếp hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, khả năng duy trì thói quen tập luyện quan trọng hơn việc lựa chọn bài tập nào đốt nhiều calo hơn. Một hình thức vận động mà bạn yêu thích và có thể thực hiện đều đặn trong nhiều tháng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn so với một bài tập tiêu hao nhiều năng lượng nhưng nhanh chóng bị bỏ dở.

3. Muốn giảm mỡ hiệu quả, nên kết hợp cả yoga và đi bộ

Thay vì chọn một trong hai, bạn hoàn toàn có thể kết hợp cả hai hình thức vận động trong tuần. Đi bộ đảm nhiệm vai trò tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện sức khỏe tim mạch, còn yoga giúp tăng sức mạnh, độ dẻo dai, phục hồi cơ thể.

Một lịch tập đơn giản có thể là đi bộ nhanh 30 phút từ 4-5 ngày mỗi tuần, xen kẽ 2-3 buổi yoga. Cách kết hợp này giúp cơ thể có thời gian phục hồi, giảm nguy cơ chấn thương do vận động lặp lại.

Nếu mục tiêu là giảm mỡ, chỉ tập luyện thì chưa đủ. Chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, bổ sung đủ protein, duy trì mức thâm hụt năng lượng hợp lý mới là những yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài. Ngay cả khi đi bộ đốt nhiều calo hơn yoga trong 30 phút, kết quả giảm cân vẫn sẽ hạn chế nếu tổng lượng năng lượng nạp vào vượt quá mức cơ thể tiêu hao.