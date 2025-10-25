Diễm Hương diện váy chưa đến một triệu đồng chụp ảnh cưới ba năm trước

Diễm Hương gây chú ý khi khoe bộ ảnh cưới chụp từ tháng 12/2022, ở Đà Lạt, hôm 21/10.

Hoa hậu giải thích: 'Để chuẩn bị bước vào chương mới trong cuộc đời với sự xuất hiện của thành viên nhí là bé Ong - trái ngọt tình yêu của hai vợ chồng - tôi quyết định 'xả' những hình ảnh 'tẩm đường' đã cất kỹ từ lâu'.

Theo hoa hậu, thời điểm chụp ảnh vợ chồng cô mới hẹn hò chưa lâu. Trước đó David Lieu có 5 năm yêu thầm Diễm Hương nhưng không dám thổ lộ.

'Có vẻ chúng tôi làm mọi thứ hơi ngược. Cả hai bảo nhau cứ chụp ảnh để dành trước rồi tính chuyện cưới xin sau. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không đầu tư váy áo cầu kỳ, đắt tiền nữa mà tự lên mạng mua đồ giá bình dân, chưa tới một triệu đồng mỗi bộ, làm mọi thứ thật đơn giản', Diễm Hương kể.

Theo hoa hậu, chồng cô đã gây bất ngờ cho nhiếp ảnh gia Quốc Huy - người giúp cả hai thực hiện bộ ảnh cưới.

'Ông xã bạo dạn, diễn nhanh và đầy cảm xúc còn tôi có phần bẽn lẽn dù quen đứng trước ống kính. Có lẽ do yêu thầm 5 năm, lúc đó mới được thổ lộ nên chồng thể hiện mọi thứ hết sức thoải mái, tự nhiên', Diễm Hương nói.

Hoa hậu bày tỏ cô không quan trọng phải có bộ ảnh cưới hoành tráng mà chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào, ý nghĩa của hai vợ chồng.

'Những bức ảnh này có sức mạnh làm nguôi ngoai mọi phiền muộn trong lòng mỗi khi tôi giận dỗi chồng hay lúc cả hai phải đương đầu với thử thách trong hôn nhân. Nhìn ảnh cưới vợ chồng tôi sẽ nhớ lại vì sao chúng tôi bắt đầu để bao dung cho nhau, tiếp tục vun đắp tổ ấm', Diễm Hương tâm sự.

Người đẹp 9X thấy may mắn vì lấy được người chồng hiền lành, hết mực cưng chiều, kiên nhẫn với cô.

Đến nay vợ chồng Diễm Hương đã về chung nhà gần hai năm và chuẩn bị đón thành viên mới đến với tổ ấm vào tháng 12.

Hoa hậu tin ông xã Việt kiều chính là 'duyên số' của đời mình, sau nhiều lận đận, sóng gió về tình cảm.

Vợ chồng Diễm Hương ghi lại kỷ niệm ở đồi thông, chợ Đà Lạt và những địa danh quen thuộc tại thành phố hoa.

Hoa hậu kể cô không mang theo êkíp hùng hậu, chỉ có hai vợ chồng và nhiếp ảnh gia Quốc Huy đồng hành trong quá trình thực hiện album cưới.

'Có lẽ đây là bộ ảnh cưới đơn giản nhất của showbiz Việt', Diễm Hương nói.

Hoa hậu khoe khoảnh khắc hai vợ chồng say đắm 'khóa môi'. Diễm Hương cho biết cô rất vui vì chỉ mặc váy bình dân nhưng vẫn được nhiều bạn bè, khán giả khen xinh đẹp trong ảnh cưới.