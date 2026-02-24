Hoa hậu tuổi Ngọ trải qua nhiều biến cố, hiện sống bình yên bên người chồng thứ ba

Hoa hậu Việt hiếm hoi suýt nhận án cấm diễn

Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khi mới 20 tuổi. Thời điểm này, cô đang là sinh viên năm thứ 2 tại Trường Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và lọt Top 14 chung cuộc. Hai năm sau, người đẹp tiếp tục “chinh chiến” tại đấu trường Miss Universe 2012 nhưng không đạt thành tích như kỳ vọng.

Hoa hậu Diễm Hương thời điểm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. (Ảnh: BTC)

Hành trình của Diễm Hương sau đó gắn với nhiều biến cố. Cuối tháng 2/2014, showbiz chấn động trước thông tin nàng hậu đã đăng ký kết hôn từ năm 2011 và đang chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Sự việc gây tranh cãi bởi trước đó, cô tham dự Miss Universe với hồ sơ kê khai tình trạng độc thân. Theo quy định của cuộc thi, thí sinh phải là người chưa từng kết hôn hoặc đính hôn dưới bất kỳ hình thức nào.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định người đẹp đã kết hôn và thiếu trung thực trong hồ sơ dự thi. Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng có văn bản đề nghị tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với Diễm Hương trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, lệnh tạm dừng này được thu hồi. Vụ việc khiến cô trở thành hoa hậu hiếm hoi suýt nhận án cấm diễn từ cơ quan quản lý.

Diễm Hương từng vướng nhiều lùm xùm sau khi đăng quang. (Ảnh: SK)

Năm 2015, Diễm Hương kết hôn lần hai với bạn trai Quang Huy và có một con trai. Thời điểm này, người đẹp thừa nhận cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ hình ảnh một hoa hậu sống trong căn biệt thự tiền tỷ của chồng cũ, cô dọn ra ở thuê, tự đi xe máy và bắt đầu lại từ đầu. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này cũng sớm khép lại.

Tháng 10/2023, Diễm Hương sang Canada sinh sống. Đầu năm 2024, cô kết hôn lần ba với một Việt kiều tên Duy (tên tiếng Anh là David), hiện kinh doanh tại Vancouver. Người đẹp chia sẻ, chồng cô là người hiền lành, có phần nhút nhát nhưng luôn yêu thương và quan tâm vợ con, cũng như gia đình hai bên. Anh đặc biệt gắn bó với bé Noah, con trai riêng của cô, trong hôn lễ của mẹ, cậu bé đã chủ động gọi anh là cha.

Diễm Hương hiện có cuộc sống bình yên bên chồng tại Canada. (Ảnh: FBNV)

Tháng 11/2025, người đẹp chào đón con trai thứ hai nhờ phương pháp IVF. Ngày vợ sinh con, ông xã Diễm Hương chia sẻ: "Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm, và hôm nay, khi chồng nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng ta, cũng như tự tay cắt dây rốn, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, anh biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ “gia đình”.

Tại Canada, hiện vợ chồng Diễm Hương duy trì cuộc sống giản dị. Ông xã làm việc tại công ty riêng, còn cô phát triển lĩnh vực phun xăm và chăm sóc sắc đẹp.