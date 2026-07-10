'Bà mẹ 2 con' Phanh Lee diện đồ xẻ sâu táo bạo sau khi siết mỡ thành công

Mới đây, diễn viên Phương Anh (Phanh Lee) khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện trong thiết kế trắng tinh khôi, bà mẹ 2 con khoe trọn thần thái sang trọng, quyến rũ.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở chiếc váy trắng được thiết kế với phần cổ chữ V xẻ sâu đầy táo bạo. Kiểu dáng ôm sát giúp Phanh Lee tôn lên đường cong cân đối, bờ vai thanh mảnh cùng vòng eo thon gọn.

Chất liệu mềm mại kết hợp cùng những đường cắt tinh tế càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính và hiện đại của nữ diễn viên VTV.

Trước đó không lâu, Phanh Lee chia sẻ đã phải trải qua một hành trình "độ" dáng vô cùng khoa học và kỷ luật.

Cô đã thiết lập một chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt: cắt giảm triệt để lượng tinh bột, tạm biệt với các món chứa nước dùng quen thuộc như bún, phở hay miến. Bên cạnh đó, cô cũng tuyệt giao hoàn toàn với đồ ngọt, từ bỏ thói quen uống trà sữa và ăn bánh ngọt mỗi ngày.

Song song với thực đơn ăn kiêng, Phanh Lee còn kết hợp với lịch trình tập luyện đều đặn ngay tại nhà do không có nhiều thời gian đến phòng gym. Cô tự lên kế hoạch tập luyện bài bản bằng cách đan xen giữa bốn buổi tập kháng lực cùng tạ nhẹ, dây cao su và hai buổi tập cardio đốt mỡ mỗi tuần.

Dù khắt khe là vậy, Phanh Lee vẫn không ép xác quá đà mà tự thưởng cho mình từ hai đến ba bữa "ăn xả" mỗi tuần để thoải mái thưởng thức những món yêu thích, giúp tinh thần luôn thoải mái và tránh bị áp lực.

Những hình ảnh gần đây được Phanh Lee chia sẻ cho thấy quá trình siết mỡ thành công đã mang lại cho cô sự tự tin tuyệt đối mỗi khi xuất hiện. Nữ diễn viên "cân đẹp" những thiết kế kén dáng như thiết kế xẻ ngực táo bạo, áo crop-top khoe eo thon hay những chiếc quần jean năng động, trẻ trung kết hợp cùng phụ kiện vintage làm điểm nhấn khi xuống phố.