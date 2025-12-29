Diễm Hương trở lại nghề trang điểm cô dâu sau một tháng sinh con

Diễm Hương khoe cô mới hoàn tất một ca làm đẹp cho cô dâu người Việt ở Canada, hôm 28/12. "Khách hàng hôm nay tôi làm không chỉ trẻ trung, xinh đẹp mà còn rất giỏi, khiến tôi ngưỡng mộ, muốn xin vía", Diễm Hương kể.

Hoa hậu thổ lộ nhiều người ngạc nhiên khi cô vội đi làm chỉ sau khoảng một tháng sinh con thứ hai. Tuy nhiên, Diễm Hương giải thích sức khỏe cô đã hồi phục sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, được gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo. Vì vậy, người đẹp trở lại với công việc sớm.

Diễm Hương trang điểm cho khách, hôm 28/12.

"Bên này phụ nữ sau sinh ở cữ nhẹ nhàng, 2-3 ngày là ra đường rồi. Tôi nghĩ được đi làm, gặp gỡ khách hàng giúp các mẹ bỉm giải tỏa stress hiệu quả, lấy lại cân bằng, thấy vui vẻ, yêu đời hơn", hoa hậu nói.

Từ khi sang Canada định cư, Diễm Hương chấp nhận từ bỏ hào quang quá khứ, làm nhiều công việc như phun xăm thẩm mỹ, trang điểm cô dâu, dẫn chương trình sự kiện để có thu nhập trang trải cuộc sống nơi xứ người. Bà mẹ hai con cho biết cô nỗ lực, chăm chỉ làm việc nhưng do chi phí sinh hoạt ở Vancouver rất cao, bản thân còn nghèo, phải sống tằn tiện, tiết kiệm, "chủ yếu được chồng nuôi".

Theo Diễm Hương, cuộc sống ở Canada không chỉ màu hồng như nhiều người tưởng mà có những khó khăn khiến cô đôi lúc chán nản, muốn quay về quê hương. Ông xã hoa hậu phải thuyết phục cô ở lại, cố gắng vượt qua thử thách để ổn định cuộc sống mới.

Diễm Hương tâm sự cô vốn là người thích sự sôi động, náo nhiệt tại TP HCM nên khi qua Canada, thấy mọi thứ có phần chậm rãi, buồn tẻ, nhiều trở ngại cô lại nhớ môi trường thân quen, thuận lợi trước đây. Hoa hậu thổ lộ cô chỉ đang tập chấp nhận, trân trọng, hài lòng với những gì mình có nhưng nhiều người hiểu sai, cho rằng Diễm Hương may mắn có cuộc sống như mơ, rất thoải mái, sung sướng ở xứ người.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 làm cả phun xăm thẩm mỹ để có thêm thu nhập.

Người đẹp kể gần đây cô đọc tin tức, chia sẻ trên các hội nhóm người Việt ở Canada, thấy nhiều đồng hương cũng qua định cư như mình đã nản chí, quay về nước, chấp nhận mất tiền bạc, quên những kế hoạch, dự định tương lai về một cuộc sống tươi đẹp ở nước ngoài.

"Có người bỏ tiền tỷ sang đây làm việc, chấp nhận mức lương thấp, sống khổ hơn hồi còn ở Việt Nam để con cái được đi học nước ngoài, hy vọng vào tương lai tốt hơn. Thế nhưng, con cái của họ lại không thể thích nghi với môi trường mới, có bé bỏ học hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng. Cuối cùng họ đành quay về nơi mình đã ra đi', Diễm Hương nói.

Theo hoa hậu, Canada vài năm nay siết chặt quy định về nhập cư, luật lệ khó, thủ tục xin giấy phép lao động rất phức tạp, thẻ định cư hợp pháp trở nên xa vời với nhiều người. Nhìn lại hoàn cảnh của bản thân, Diễm Hương thấy cô may mắn vì có công việc để làm, có thu nhập trang trải cuộc sống, dù chưa dư dả.

"Hiện tôi tạm ổn nhờ được chồng hỗ trợ, lo hết các thủ tục giấy tờ. Tôi cảm nhận mọi thứ tiến triển chậm nhưng có lẽ từ từ cũng đâu vào đấy. Nhờ ông xã bảo lãnh mẹ con tôi đã được cư trú, làm việc và học tập hợp pháp tại đây", Diễm Hương nói.

Vợ chồng Diễm Hương mừng con thứ hai đầy tháng, hôm 21/12.

Gia đình Diễm Hương hiện sống trong căn hộ thuê ở Vancouver vì chưa đủ điểm tín dụng để mua nhà. Chồng cô, David Liêu làm việc cho một hãng xe hơi, thu nhập ổn định. Hai vợ chồng thay phiên nhau nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con và gần như không đi du lịch, chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam thăm người thân.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô dự thi Miss Earth và lọt vào top 14. Năm 2012, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe tổ chức tại Mỹ. Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Diễm Hương cùng con trai, bé Noah, chuyển sang Canada sống từ tháng 10/2023. Khi quyết định ra nước ngoài, cô chủ động rời bỏ hào quang showbiz, lựa chọn khởi đầu mới với những công việc đơn giản, phù hợp khả năng. Tháng 1/2024, hoa hậu kết hôn với chồng Việt kiều tên David Liêu, sau vài năm tìm hiểu. Hôm 22/11, vợ chồng Diễm Hương đón con trai chung - bé Ong - chào đời tại Canada.