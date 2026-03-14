Những mâm cơm Việt mẹ ruột chăm Diễm Hương ở cữ

Diễm Hương cho biết dù sinh sống tại Vancouver, Canada, mâm cơm gia đình không khi nào thiếu các món Việt.

Từ khi mẹ ruột Diễm Hương sang Canada để chăm con gái và cháu ngoại từ đầu năm, bà thường xuyên nấu những món ăn dân dã, giúp cô cảm thấy quen thuộc và gần gũi như khi ở nhà.

Theo Diễm Hương, việc tìm nguyên liệu để nấu các món truyền thống không quá khó nhờ những khu chợ châu Á tại địa phương.

Mỗi ngày, mẹ cô lên thực đơn các món cả nhà đã lâu chưa thưởng thức, sau đó ghi danh sách thực phẩm để con rể đi chợ.

Trong ảnh là món bún thịt xào kiểu miền Tây.

Thỉnh thoảng, mẹ cô nấu theo yêu cầu của các thành viên trong gia đình: Diễm Hương thích hến xào, bún riêu; chồng cô mê mì Quảng, bánh cuốn; còn bố cô ghiền lẩu riêu cua bắp bò, thịt kho hột vịt…

Hoa hậu nói dù là món đơn giản hay cầu kỳ, mẹ cô đều có thể chế biến thành thạo.

Mì Quảng được mẹ Diễm Hương bày biện bắt mắt với topping bánh đa, rau sống...

Món bánh cuốn bà tráng bằng chảo gang nhưng được con gái, con rể khen 'ngon hơn ngoài hàng'.

Lẩu riêu cua bắp bò thường được nấu vào những dịp đặc biệt để gia đình 5 người quây quần thưởng thức, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm ở Việt Nam.

Diễm Hương cho biết sau khi sinh con, cô sụt cân vì thức đêm chăm bé và khó ăn các món phương Tây, nên những món quê nhà của mẹ trở thành nguồn an ủi lớn.

Người đẹp khoe trên trang cá nhân đĩa cơm tấm mẹ nấu với thịt sườn, chả trứng và đồ chua.

Mẹ cô còn tự làm pate để Diễm Hương cất trong tủ lạnh, tiện ăn nhẹ mỗi khi đói bụng vào ban đêm.