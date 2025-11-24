Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Chứng kiến cảnh vợ hạ sinh con trai, chồng Diễm Hương đã có những dòng viết xúc động dành cho vợ con. "Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm…

Và hôm nay, khi chồng nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng ta, cũng như tự tay cắt dây rốn con, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, anh biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "gia đình".

Cám ơn em – vì đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt chín tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất. Nhìn em vượt qua tất cả để mang con đến, anh càng biết mình phải trân trọng và yêu em nhiều hơn nữa".

Khoảnh khắc đón em bé chào đời khiến chồng Diễm Hương xúc động.

Khi nhắc đến con trai, chồng Diễm Hương cũng xúc động nhắn gửi: "Chào mừng chàng trai nhỏ của ba. Con đến, mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, và biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng. Từ hôm nay, ba mẹ và anh 2 sẽ nắm tay con đi qua mọi mùa yêu thương".

Anh cũng không quên gửi những lời cảm ơn đến bố mẹ vợ, được biết trước khi Diễm Hương hạ sinh con trai, 2 ông bà đã sang Canada đoàn tụ cùng gia đình. Họ còn tự đi mua xe hơi để tặng quà cho em bé sắp chào đời. Niềm vui này được Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ trên trang cá nhân với những dòng viết đầy hạnh phúc.

Bố mẹ Hoa hậu Diễm Hương tặng cháu ngoại xe ô tô trước ngày bé chào đời.

Được biết, Hoa hậu Diễm Hương sau khi kết hôn cùng chồng thứ 3 đã có cuộc sống bình yên tại Canada. Cách đây ít tháng, Hoa hậu Diễm Hương trên trang cá nhân đã chia sẻ về cuộc sống lẫn công việc hiện tại ở Canada. Cô khoe công việc làm MC với dòng viết: "Càng bước ra ngoài, tôi càng học hỏi được nhiều điều hay, nhận ra có quá nhiều người giỏi, nhất là xung quanh mình sao các chị em không chỉ giỏi mà còn giàu và tất nhiên là khi đủ điều kiện kinh tế và tư duy, họ hạnh phúc. Làm MC một buổi tiệc sinh nhật cho một nữ doanh nhân tại Vancouver khiến Hương thêm nhiều động lực phấn đấu được như các chị khi mình chạm ngưỡng lục tuần. Trong buổi tiệc của các triệu phú $ thì bạn cũng quan sát được nhiều điều hay ho". Qua những dòng chia sẻ của người đẹp khán giả hiểu được phần nào công việc của cô ở tại xứ người.

Ngoài nghề MC, Hoa hậu Diễm Hương còn nhận thêm cả công việc make-up. Trên trang cá nhân, hoa hậu tuổi Ngọ không ngại khoe những khoảnh khắc đi makeup cho nhiều người.

Bên cạnh đó, cô còn làm thêm cả nghề xăm thêu mày môi, thẩm mỹ làm đẹp da để có tiền lo cho mình và con trai ở Canada. Theo người đẹp, cuộc sống ở đây có mức sống cao nên cô làm nhiều việc khác nhau để đỡ khó khăn.

Hoa hậu Diễm Hương hạnh phúc ở bến đỗ thứ 3.

Ngoài làm MC, làm đẹp, Hoa hậu Diễm Hương còn kinh doanh thêm các mặt hàng để có thu nhập. Dù làm nhiều công việc nhưng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải sống tằn tiện, tích lũy để lo cho tương lai. Hiện tại, gia đình cô vẫn đi thuê nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, cô và chồng thay nhau làm công việc nhà như nội trợ, dọn dẹp phòng ốc.

Những gì khán giả nhìn thấy trong cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương ở xứ người khiến nhiều người cảm thán. Dù đăng quang một cuộc thi hoa hậu lớn cách đây 15 năm nhưng người đẹp vẫn không "đổi đời". Cô lựa chọn cuộc sống bình thường và trải qua tình duyên lận đận.