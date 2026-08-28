Quang Hải - Chu Thanh Huyền cùng đeo đồng hồ hơn nửa tỷ đồng

Hôm 27/8, Quang Hải đăng ảnh tình tứ bên Chu Thanh Huyền, mừng sinh nhật bà xã. "Chúc mừng sinh nhật em. Hậu phương vững chắc của anh, hai bố con yêu thương em thật nhiều", cầu thủ bày tỏ.

Vợ chồng Quang Hải cùng đeo đồng hồ xa xỉ trong dịp sinh nhật Chu Thanh Huyền.

Trong khoảnh khắc đời thường, cặp sao cùng đeo những mẫu đồng hồ cao cấp có giá trị hàng trăm triệu đồng. Chu Thanh Huyền sử dụng chiếc Patek Philippe Aquanaut 5167A-001, giá khoảng gần 700 triệu đồng. Mẫu đồng hồ có thiết kế thể thao, mặt số màu đen cùng dây cao su đặc trưng của dòng Aquanaut. Đây là món quà được Quang Hải mua tặng bạn đời từ năm 2023. Đến nay, đây vẫn là phụ kiện "bất ly thân" của Chu Thanh Huyền mỗi khi ra phố.

Chu Thanh Huyền thường xuyên sử dụng chiếc đồng hồ này trong các dịp đi chơi, dự sự kiện hay xuất hiện bên chồng. Thiết kế thể thao nhưng sang trọng được cô kết hợp với nhiều phong cách trang phục.

Quang Hải tặng Chu Thanh Huyền chiếc đồng hồ từ lúc yêu nhau. Đến nay, đây vẫn là món phụ kiện 'bất ly thân' của bà mẹ một con.

Trong khi đó, Quang Hải đeo mẫu Cartier Santos de Cartier nạm kim cương, có giá khoảng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Chiếc đồng hồ gây chú ý với phần viền mặt được đính kim cương, mang vẻ sang trọng và nổi bật. Khác với bà xã, Quang Hải khá hiếm khi sử dụng mẫu đồng hồ này. Anh từng đeo thiết kế trên trong những dịp đặc biệt của gia đình như lễ ăn hỏi và lễ cưới với Chu Thanh Huyền hồi năm 2024.

Chiếc đồng hồ kim cương Cartier từng được Quang Hải diện trong đám cưới hồi 2024.

Trước đó một ngày, Chu Thanh Huyền có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Cô chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cùng chồng và các thành viên trong gia đình.

Sau trận đấu, Quang Hải cùng đồng đội nâng cúp vô địch, còn Chu Thanh Huyền cũng gửi lời chúc mừng đến ông xã. Trong livestream của cặp sao sau khi "đi bão" về, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000 tại Sơn Tây, Hà Nội, hiện kinh doanh tự do. Cô là chủ một công ty kinh doanh mỹ phẩm với quy mô hàng chục người. Từ khi kết hôn với Quang Hải, Thanh Huyền được công chúng biết đến nhiều hơn, fanpage bán hàng của cô vượt mốc 4,3 triệu lượt theo dõi.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức đám cưới hồi tháng 3-4/2024 ở Đông Anh và khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Tháng 7 cùng năm, hai người đón con trai đầu lòng - bé Lido. Gia đình Quang Hải hiện sống tại một chung cư cao cấp ở khu vực Từ Liêm, Hà Nội.