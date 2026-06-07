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Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ

Sự kiện: Kylie Jenner

Ngôi sao triệu phú Kylie Jenner khiến bầu không khí ở quần đảo Turks & Caicos thêm nóng bỏng khi diện loạt bikini nhỏ xíu, tôn đường cong.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 1

Doanh nhân ngành làm đẹp được trông thấy nghỉ dưỡng cùng bạn bè ở vùng biển Caribbean vào tuần này. Cô diện áo tắm hai mảnh gợi cảm, thả dáng giữa làn nước trong xanh trên hòn đảo nhiệt đới.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 2

Có vóc dáng săn chắc 'như tạc', mỹ nhân gen Z tự tin chinh phục những kiểu áo tắm kén người mặc. Cô thường gây sốt khi xuất hiện ở các bãi biển với vẻ ngoài nóng bỏng, khoe thân hình đồng hồ cát trong thiết kế kiệm vải.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 3

Kylie từng vướng nghi vấn can thiệp dao kéo để có thân hình hoàn hảo khi bước vào tuổi trưởng thành. Cô phủ nhận độn mông nhưng thừa nhận từng nâng ngực năm 19 tuổi.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 4

Người đẹp - hiện hẹn hò tài tử Timothée Chalamet - rạng rỡ tạo dáng trước ống kính của bạn thân.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 5

Hai ngày trước đó, cô diện thiết kế khác có họa tiết màu hồng, kết hợp dây chuyền màu bạc.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 6

Cô út nhà Kardashian - Jenner gây ấn tượng với vòng eo con kiến, bụng phẳng lì dù đã hai lần mang thai.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 7

Kylie nhận hàng triệu lượt 'Like' khi đăng ảnh bikini trên Instagram.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ - 8

Cô được khen quyến rũ như công chúa trong bộ đồ bơi dáng váy xòe. Không ít khán giả dự đoán những thiết kế bikini màu hồng sẽ trở thành xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay sau loạt hình ảnh nghỉ dưỡng của Kylie Jenner.

Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với bikini siêu nhỏ
Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với bikini siêu nhỏ

Mỹ - Kylie Jenner gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên hồ bơi trong kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, diện bikini nhỏ xíu tôn lên vóc dáng săn chắc và quyến...

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Theo Kiều Vân (Ảnh: Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 12:11 PM (GMT+7)
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