Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt bikini hồng siêu nhỏ

Doanh nhân ngành làm đẹp được trông thấy nghỉ dưỡng cùng bạn bè ở vùng biển Caribbean vào tuần này. Cô diện áo tắm hai mảnh gợi cảm, thả dáng giữa làn nước trong xanh trên hòn đảo nhiệt đới.

Có vóc dáng săn chắc 'như tạc', mỹ nhân gen Z tự tin chinh phục những kiểu áo tắm kén người mặc. Cô thường gây sốt khi xuất hiện ở các bãi biển với vẻ ngoài nóng bỏng, khoe thân hình đồng hồ cát trong thiết kế kiệm vải.

Kylie từng vướng nghi vấn can thiệp dao kéo để có thân hình hoàn hảo khi bước vào tuổi trưởng thành. Cô phủ nhận độn mông nhưng thừa nhận từng nâng ngực năm 19 tuổi.

Người đẹp - hiện hẹn hò tài tử Timothée Chalamet - rạng rỡ tạo dáng trước ống kính của bạn thân.

Hai ngày trước đó, cô diện thiết kế khác có họa tiết màu hồng, kết hợp dây chuyền màu bạc.

Cô út nhà Kardashian - Jenner gây ấn tượng với vòng eo con kiến, bụng phẳng lì dù đã hai lần mang thai.

Kylie nhận hàng triệu lượt 'Like' khi đăng ảnh bikini trên Instagram.

Cô được khen quyến rũ như công chúa trong bộ đồ bơi dáng váy xòe. Không ít khán giả dự đoán những thiết kế bikini màu hồng sẽ trở thành xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay sau loạt hình ảnh nghỉ dưỡng của Kylie Jenner.