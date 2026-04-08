Kylie Jenner khoe dáng nóng bỏng với bikini siêu nhỏ

Kylie Jenner tại biệt thự nghỉ dưỡng của cô ở Palm Springs, California.

Người đẹp 28 tuổi lựa chọn bộ bikini tam giác trị giá 180 USD từ Dipped in Blue, kết hợp cùng dây chuyền body chain bạc lấp lánh của Chrome Hearts đeo quanh eo, làm nổi bật những đường cong gợi cảm.

Bà mẹ hai con hoàn thiện phong cách với mái tóc bồng bềnh đặc trưng và lớp trang điểm tối giản. Khung cảnh biệt thự nghỉ dưỡng thơ mộng của Kylie với cây xanh và núi non phía sau góp phần tạo nên phông nền ấn tượng cho bộ ảnh.

Kylie gây ấn tượng với bikini siêu nhỏ và dây đeo bụng lấy cảm hứng từ phong cách Y2K.

Loạt bài đăng hôm thứ Hai nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích cùng nhiều lời khen ngợi dành cho vóc dáng nổi bật của cô.

Bộ ảnh được thực hiện chỉ một ngày sau khi Kylie đón lễ Phục sinh cùng đại gia đình Kardashian-Jenner tại biệt thự nghỉ dưỡng ở Palm Springs của cô. Một ngày trước đó, Kylie cũng đăng tải hình ảnh tại chính hồ bơi này khi diện sơ mi xuyên thấu cổ sâu từ bộ sưu tập Xuân 2002 của John Galliano cho Dior, phối cùng quần jeans trắng cạp gập để lộ phụ kiện sành điệu.

Kylie Jenner (giữa) bên các chị em gái (từ trái qua): Kourtney, Kendall, Khloe và Kim Kardashian.

Gần đây, Kylie cũng vừa trở về sau kỳ nghỉ lãng mạn cùng bạn trai Timothée Chalamet tại một vùng biển nhiệt đới. Cả hai đăng tải riêng lẻ những hình ảnh diện đồ bơi trên mạng xã hội. Sau lễ trao giải Oscar vào giữa tháng 3, cặp sao đã chọn một địa điểm kín đáo để nghỉ ngơi, nơi Kylie mô tả như "thiên đường".