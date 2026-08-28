Xông hơi có lợi gì cho làn da, vóc dáng và sức khỏe phụ nữ trung niên?

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ tìm đến phòng xông hơi như một cách chăm sóc cơ thể, giảm căng thẳng và hỗ trợ vóc dáng. Nhiệt độ cao khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, nhịp tim tăng và mạch máu giãn nở, tạo ra một số đáp ứng sinh lý tương tự hoạt động thể chất ở mức độ nhất định.

Xông hơi có thể hỗ trợ tuần hoàn, thư giãn cơ bắp, giúp da mềm mại hơn, giảm cảm giác căng thẳng và mang lại trạng thái cơ thể nhẹ nhõm, dễ chịu. Ảnh: Byrdie

Giúp da mềm mại, tăng độ ẩm

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất sau khi xông hơi là làn da trở nên ấm, mềm và hồng hào hơn. Nhiệt làm tăng lưu lượng máu đến da, đồng thời kích thích tiết mồ hôi. Nghiên cứu đăng trên Skin Pharmacology and Physiology theo dõi 41 người khỏe mạnh cho thấy những người thường xuyên xông hơi có chức năng hàng rào bảo vệ da ổn định hơn, khả năng giữ nước của lớp sừng tốt hơn và da phục hồi nhanh hơn sau khi tiếp xúc với nhiệt. Nghiên cứu cũng ghi nhận tình trạng tiết bã nhờn trên bề mặt trán giảm ở nhóm thường xuyên xông hơi. Với phụ nữ sau tuổi 40, khi da có xu hướng khô hơn và khả năng giữ ẩm suy giảm theo tuổi, việc cải thiện tuần hoàn và độ ẩm bề mặt có thể giúp da trông khỏe, căng và tươi hơn sau mỗi lần xông.

Tăng tuần hoàn, giúp cơ thể hồng hào

Nhiệt độ cao khiến các mạch máu ngoại vi giãn ra, từ đó tăng lượng máu lưu thông đến da và các mô. Phản ứng này cũng khiến tim hoạt động mạnh hơn trong thời gian xông hơi. Một số nghiên cứu cho thấy các chỉ số sinh lý trong quá trình xông hơi có những thay đổi tương tự phản ứng của cơ thể với một dạng stress nhiệt nhẹ. Đây cũng là lý do sau khi xông hơi, nhiều người cảm thấy cơ thể ấm lên, các cơ được thả lỏng và làn da có vẻ hồng hào hơn.

Hỗ trợ vóc dáng, tạo cảm giác cơ thể nhẹ nhõm

Xông hơi khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, làm trọng lượng cơ thể giảm tạm thời do mất nước. Vì vậy, sau một buổi xông, nhiều người có cảm giác bụng nhẹ hơn, cơ thể gọn và thoải mái hơn. Tuy nhiên, lợi ích đối với vóc dáng nên được hiểu theo hướng hỗ trợ chứ không phải thay thế tập luyện. Nhiệt làm cơ thể tăng nhịp tim và tiêu hao năng lượng trong quá trình điều hòa thân nhiệt, đồng thời giúp cơ thể thư giãn sau vận động. Đặc biệt với phụ nữ trung niên, xông hơi có thể kết hợp cùng đi bộ, tập sức mạnh và chế độ ăn giàu protein để tạo thành một chuỗi thói quen chăm sóc vóc dáng toàn diện.

Giúp thư giãn cơ bắp

Nhiệt có tác dụng làm các cơ được thư giãn, đặc biệt sau một ngày vận động hoặc ngồi lâu. Cảm giác ấm áp cũng giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư thái hơn. Đây là một trong những lý do xông hơi thường được sử dụng sau khi tập luyện hoặc vào cuối ngày. Khi cơ bắp được làm nóng, cơ thể có thể cảm thấy linh hoạt và dễ chịu hơn. Với phụ nữ thường xuyên phải làm việc trước máy tính, chăm sóc gia đình hoặc duy trì cường độ vận động cao, một khoảng thời gian thư giãn trong không gian ấm có thể giúp giảm cảm giác căng cứng cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Xông hơi giúp cơ thể nóng lên, làm mạch máu giãn ra và tim đập nhanh hơn một chút. Nhờ vậy, máu lưu thông tốt hơn trong lúc xông. Xông hơi đều đặn và đúng cách có thể hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, đây chỉ là một thói quen tốt trong lối sống lành mạnh, không phải phương pháp điều trị bệnh tim.

Giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ giấc ngủ

Không gian yên tĩnh, nhiệt độ ấm và quá trình cơ thể hạ nhiệt sau khi xông có thể tạo cảm giác thư giãn sâu. Đối với phụ nữ tuổi 40-50, khi áp lực công việc và gia đình dễ khiến cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng, xông hơi có thể trở thành một nghi thức chăm sóc bản thân vào cuối ngày. Cảm giác thư giãn sau xông cũng có thể giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ chất lượng giấc ngủ ở một số người.

Có thể mua lều xông hơi tại nhà để thuận tiện thực hiện các buổi xông thư giãn, chăm sóc cơ thể mà không cần đến spa. Ảnh: Tiki

Cách tự xông hơi tại nhà

Không nhất thiết phải đến spa, phụ nữ có thể tạo một buổi xông hơi đơn giản tại nhà bằng cách chuẩn bị một không gian kín vừa phải, máy xông hơi mini hoặc chậu nước nóng và một số loại thảo mộc quen thuộc như sả, gừng, tía tô hoặc lá chanh. Nếu dùng phương pháp xông bằng hơi nước, đun nước nóng rồi cho thảo mộc đã rửa sạch vào, để hơi nước tỏa ra trong vài phút. Ngồi ở khoảng cách phù hợp để hơi ấm tiếp xúc nhẹ với khuôn mặt và cơ thể, tránh đưa mặt quá sát nồi nước.

Một buổi xông tại nhà có thể bắt đầu khoảng 10-15 phút, sau đó lau khô người và nghỉ ngơi. Với mục tiêu chăm sóc da, sau khi da đã nguội có thể thoa một lớp kem dưỡng ẩm để duy trì cảm giác mềm mại. Nếu muốn kết hợp xông hơi với chăm sóc vóc dáng, có thể thực hiện vào buổi tối sau khi đi bộ hoặc tập luyện nhẹ, biến đây thành một khoảng thời gian thư giãn giúp cơ thể phục hồi.

Với phụ nữ sau 40, xông hơi có thể được xem như một khoảng nghỉ cho cả cơ thể và tinh thần: hỗ trợ tuần hoàn, giúp da mềm mại, thư giãn cơ bắp và tạo cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái hơn.