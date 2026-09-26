Hoàng Thùy Linh diện set đồ gần 1,2 tỷ đồng dạo phố

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ đăng tải loạt ảnh dạo phố mùa thu, thu hút hơn 8.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ khán giả.

Trong ảnh, cô diện set Balmain gồm áo thun trắng, áo khoác tweed dáng ngắn và chân váy đồng chất liệu. Ảnh: Facebook Hoàng Thùy Linh

Áo khoác có giá 78,4 triệu đồng, nổi bật với hai hàng khuy hình đầu sư tử, cổ tròn, tay dài và phần viền tua rua. Ảnh: Balmain

Chân váy dáng ngắn, lưng cao, phom ôm, có hai túi và chi tiết tua rua đồng điệu, được hãng niêm yết 33,3 triệu đồng. Hai món đồ cùng nằm trong bộ sưu tập Autumn/Winter 2026 Ready-to-Wear của thương hiệu Pháp. Ảnh: Balmain

Điểm nhấn trang phục là đồng hồ Franck Muller Vanguard Skeleton Rose 32 mm, giá 39.000 USD, tương đương khoảng một tỷ đồng.

Mẫu đồng hồ sử dụng vỏ thép không gỉ, đính 313 viên kim cương cắt brilliant với tổng trọng lượng 3,14 carat. Ảnh: Instagram Hoàng Thùy Linh

Thiết kế skeleton để lộ bộ máy lên cót thủ công bên trong, kết hợp các chi tiết hoa hồng đính kim cương. Vỏ đồng hồ rộng 32 mm, dùng mặt kính sapphire và có khả năng chống nước ở độ sâu 30 m. Ảnh: Franck Muller

Hoàng Thùy Linh hoàn thiện tổng thể bằng đôi slingback của Dolce & Gabbana. Ảnh: Instagram Hoàng Thùy Linh

Thiết kế làm từ da nappa hiệu ứng lụa, đính đá nhiều màu, mũi dáng Cardinale và gót cao 105 mm. Sản phẩm được hãng niêm yết 2.345 USD, tương đương khoảng 61 triệu đồng. Ảnh: D&G

Thời gian gần đây, ca sĩ tham dự nhiều sự kiện thời trang từ các nhãn hàng quốc tế. Cô cũng cập nhật phong cách phối đồ khác biệt, kết hợp từ váy áo bình dân đến các món đồ xa xỉ.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, lớn lên tại Hà Nội. Cô là hot girl, diễn viên trước khi lấn sân và thành công với vai trò ca sĩ.

Năm 2013, cô đóng chính trong phim 'Thần tượng' do ông bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2018, người đẹp ra mắt tự truyện 'Vàng Anh và Phượng hoàng'. Năm 2019, cô phát hành album 'Hoàng' tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit: 'Để Mị nói cho mà nghe', 'Kẻ cắp gặp bà già', 'Duyên âm'... Cùng năm, cô đoạt danh hiệu 'Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á' ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Thành công của album thứ 4 mang tên 'Link' tiếp tục giúp cô ghi dấu ấn. 'See tình' - ca khúc thành công nhất album - tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia. Tháng 9/2023, Hoàng Thùy Linh tổ chức concert Vietnamese ở TP HCM. Ảnh: Facebook Hoàng Thùy Linh