Trang phục dạo phố hè của Hoàng Thùy Linh

Hôm 23/7, Hoàng Thùy Linh chia sẻ gu thời trang đường phố khi đi cà phê. Cô phối áo lụa satin xanh bạc hà hơn 700.000 đồng với chân váy sequin hồng pastel.

Gần đây, ca sĩ thay đổi phong cách, được khán giả khen trẻ trung hơn trước. Người đẹp ưu tiên các thiết kế đang hot với kiểu dáng ngắn, rộng, bất đối xứng, phối dép sục, dép xỏ ngón cao gót đơn giản của thập niên 1990. Ngoài ra, kiểu tóc và phụ kiện cũng được cô chăm chút hơn, thay đổi linh hoạt, giúp vẻ ngoài thêm sinh động.

Trước đây, Hoàng Thùy Linh thường diện váy voan in hoa màu trầm hoặc đồ bó sát, búi tóc gọn, toát lên vẻ chững chạc.

Cô theo đuổi mốt váy chấm bi - xu hướng được nhiều người yêu thích từ năm ngoái, phối áo lệch vai và kính kiểu thập niên 1970.

Hoàng Thùy Linh phối áo hai dây cùng chân váy đắp ren - một trong những mốt hot nhất mùa hè năm nay. Cô kết hợp cặp kính giả cận, tạo thành bộ cánh theo phong cách "mọt sách gợi cảm".

Trong một lần dạo phố, giọng ca See tình dùng túi Birkin đỏ cam làm điểm nhấn sang trọng cho bộ trang phục gồm cardigan, váy ngủ.

Người đẹp thể hiện phong cách boho chic pha hơi hướng cổ điển bằng váy Zimmermann linen phối ren giá 914 USD (24 triệu đồng).

Diễn viên lăng xê mốt đồ ngủ bằng bộ pyjama lụa hồng của Victoria's Secret có giá 75,95 USD (gần 2 triệu đồng). Cô hoàn thiện bằng dép nhựa đính hoa - kiểu phụ kiện hot năm nay được giới trẻ Trung Quốc yêu thích.

Ca sĩ dạo chơi trong bộ đầm quây ngực màu vàng nhạt, kết hợp dép bệt. Hoàng Thùy Linh ít khi trang điểm, thường để mặt mộc. Khi ra ngoài, cô chỉ thoa kem chống nắng và một lớp son cho môi tươi tắn.

Thời trang thập niên 1970 với váy sơ mi họa tiết hoa, kính mắt mèo biến tấu và dép sục Gucci.

Phong cách urban chic thông qua bộ cánh đơn sắc gồm áo thun dài tay, chân váy denim và sneakers, nhấn bằng túi Dior.

Người đẹp tôn đường cong trong bộ quần áo họa tiết gingham ôm dáng.

Hoàng Thùy Linh, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô nổi tiếng với các sản phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Album Link giúp cô ghi dấu như một trong những tên tuổi đình đám nhất Vpop. Trong đó, bản hit See tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Hơn ba năm qua, cô được cho đã kết hôn rapper Đen Vâu và sinh con, song cả hai chưa xác nhận.

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