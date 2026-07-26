Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố

Hôm 23/7, Hoàng Thùy Linh khoe ảnh đi uống cà phê cùng bạn bè. Cô diện set đồ phối màu xanh mint và hồng pastel của một local brand Việt Nam.

Trang phục có tổng giá chưa đến một triệu đồng, giúp Hoàng Thùy Linh tôn eo thon và đôi chân dài. Nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ trông trẻ trung ở tuổi 38.

Trước đó, giọng ca Hà thành cũng mix set đồ bình dân dạo phố. Cô 'bắt sóng' xu hướng váy chấm bi đang được tín đồ thời trang yêu thích hè năm nay, với thiết kế của một local brand có giá khoảng 370 nghìn đồng.

Chân váy mang phong cách retro bay bổng được Hoàng Thùy Linh kết hợp cùng áo lệch vai, giá 340 nghìn đồng.

Set đồ của brand Việt mang phong cách 'nội y' giúp ca sĩ sinh năm 1988 gợi cảm trên đường phố.

Hoàng Thùy Linh kết hợp áo hai dây đỏ giá 340 nghìn đồng cùng chân váy đáp ren giá 620 nghìn đồng, tạo nên set đồ tôn body, hợp xu hướng.

Mùa hè năm nay, nữ ca sĩ đặc biệt ưa chuộng mốt nội y ra phố.

Trước đó, cô cũng diện mốt chân váy ren cạp trễ để khoe eo thon, hông nở.