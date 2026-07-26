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Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố

Sự kiện: Thời trang Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thường xuyên mix đồ bình dân, khoe vóc dáng gợi cảm khi xuống phố cà phê cùng bạn bè.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 1

Hôm 23/7, Hoàng Thùy Linh khoe ảnh đi uống cà phê cùng bạn bè. Cô diện set đồ phối màu xanh mint và hồng pastel của một local brand Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 2

Trang phục có tổng giá chưa đến một triệu đồng, giúp Hoàng Thùy Linh tôn eo thon và đôi chân dài. Nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ trông trẻ trung ở tuổi 38.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 3

Trước đó, giọng ca Hà thành cũng mix set đồ bình dân dạo phố. Cô 'bắt sóng' xu hướng váy chấm bi đang được tín đồ thời trang yêu thích hè năm nay, với thiết kế của một local brand có giá khoảng 370 nghìn đồng.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 4

Chân váy mang phong cách retro bay bổng được Hoàng Thùy Linh kết hợp cùng áo lệch vai, giá 340 nghìn đồng.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 5

Set đồ của brand Việt mang phong cách 'nội y' giúp ca sĩ sinh năm 1988 gợi cảm trên đường phố.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 6

Hoàng Thùy Linh kết hợp áo hai dây đỏ giá 340 nghìn đồng cùng chân váy đáp ren giá 620 nghìn đồng, tạo nên set đồ tôn body, hợp xu hướng.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 7

Mùa hè năm nay, nữ ca sĩ đặc biệt ưa chuộng mốt nội y ra phố.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ chưa đến một triệu đồng dạo phố - 8

Trước đó, cô cũng diện mốt chân váy ren cạp trễ để khoe eo thon, hông nở.

Hoàng Thùy Linh và giới trẻ diện mốt áo trễ vai phom quả bí
Hoàng Thùy Linh và giới trẻ diện mốt áo trễ vai phom quả bí

Kiểu áo trễ vai phom quả bí giấu bụng hiệu quả được Hoàng Thùy Linh, Doãn Hải My, Thùy Tiên và giới trẻ yêu thích.

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 22:12 PM (GMT+7)
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