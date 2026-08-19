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Hoàng Thùy Linh được khen 'lão hóa ngược' nhờ cách phối đồ

Sự kiện: Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ

Diện bộ trang phục trẻ trung dạo phố, ca sĩ Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả khen 'hack' tuổi.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 1

Ca sĩ gốc Hà thành khoe ảnh đi cà phê với bộ trang phục như teen girl. Cô phối set đồ tông nâu - trắng cảm hứng boho chic.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 2

Áo khoác bomber chất liệu denim được giọng ca sinh năm 1988 mix chân váy ren xếp ly dáng xòe và boots da cao đến gối. Cô hoàn thiện diện mạo bằng những món phụ kiện bắt trend như mắt kính và túi xách đeo vai.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 3

Trên set đồ, Hoàng Thùy Linh sử dụng mẫu áo khoác giá 2.050 USD (gần 54 triệu đồng) của Chloé.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 4

Ca sĩ đeo mẫu túi cùng hãng, đồng điệu tông nâu trầm. Thiết kế Paddington giá 2.990 USD (hơn 78 triệu đồng) được nhiều tín đồ thời trang yêu thích năm nay với thiết kế mang tính hoài cổ.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 5

Dưới hình ảnh của Hoàng Thùy Linh, nhiều khán giả khen cô 'lão hóa ngược'. 'Phong cách này trẻ trung, năng động quá', 'Style này rất hợp với chị, trông bé bỏng, xinh yêu', 'Không thấy chị già đi tí nào'... một số tài khoản bình luận.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 6

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh tích cực biến hóa hình ảnh khi dạo phố. Cô liên tục cập nhật cuộc sống đời thường với những set đồ bắt trend.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 7

Ca sĩ ứng dụng nhiều xu hướng đang hot trong giới trẻ, không giới hạn trong việc thử nghiệm nhiều kiểu mốt mới lạ hay sexy.

Hoàng Thùy Linh được khen &#39;lão hóa ngược&#39; nhờ cách phối đồ - 8

Cô cũng thường kết hợp đồ bình dân cùng hàng hiệu xa xỉ.

Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ dưới một triệu đồng
Hoàng Thùy Linh chăm mix đồ dưới một triệu đồng

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thường xuyên mix đồ bình dân, khoe vóc dáng gợi cảm khi xuống phố cà phê cùng bạn bè.

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 23:22 PM (GMT+7)
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