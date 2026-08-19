Hoàng Thùy Linh được khen 'lão hóa ngược' nhờ cách phối đồ

Ca sĩ gốc Hà thành khoe ảnh đi cà phê với bộ trang phục như teen girl. Cô phối set đồ tông nâu - trắng cảm hứng boho chic.

Áo khoác bomber chất liệu denim được giọng ca sinh năm 1988 mix chân váy ren xếp ly dáng xòe và boots da cao đến gối. Cô hoàn thiện diện mạo bằng những món phụ kiện bắt trend như mắt kính và túi xách đeo vai.

Trên set đồ, Hoàng Thùy Linh sử dụng mẫu áo khoác giá 2.050 USD (gần 54 triệu đồng) của Chloé.

Ca sĩ đeo mẫu túi cùng hãng, đồng điệu tông nâu trầm. Thiết kế Paddington giá 2.990 USD (hơn 78 triệu đồng) được nhiều tín đồ thời trang yêu thích năm nay với thiết kế mang tính hoài cổ.

Dưới hình ảnh của Hoàng Thùy Linh, nhiều khán giả khen cô 'lão hóa ngược'. 'Phong cách này trẻ trung, năng động quá', 'Style này rất hợp với chị, trông bé bỏng, xinh yêu', 'Không thấy chị già đi tí nào'... một số tài khoản bình luận.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh tích cực biến hóa hình ảnh khi dạo phố. Cô liên tục cập nhật cuộc sống đời thường với những set đồ bắt trend.

Ca sĩ ứng dụng nhiều xu hướng đang hot trong giới trẻ, không giới hạn trong việc thử nghiệm nhiều kiểu mốt mới lạ hay sexy.

Cô cũng thường kết hợp đồ bình dân cùng hàng hiệu xa xỉ.