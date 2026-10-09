Bên trong phòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc Hoa hậu Việt Nam

Đây được xem là một trong những “đặc sản” của Hoa hậu Việt Nam, giúp Ban giám khảo có thêm cơ hội nhìn thí sinh ở khoảng cách gần và hiểu rõ hơn về tính cách, suy nghĩ của từng cô gái trước những vòng thi quyết định.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - đặt nhiều câu hỏi thú vị cho thí sinh.

Toàn cảnh buổi phỏng vấn kín, chấm mặt mộc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhìn gần nhan sắc mặt mộc

Trong phòng phỏng vấn kín, các thí sinh xuất hiện với gương mặt mộc. Mỗi cô gái có khoảng 2 phút trò chuyện với Ban giám khảo. Vũ Thị Khánh Vi cho biết cô hồi hộp trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Tuy nhiên, những câu hỏi nhận được khá gần gũi, chủ yếu liên quan đến bản thân và gia đình.

Ấn tượng nhất với Khánh Vi là câu hỏi của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền: “Người ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của em là ai?”.

Khánh Vi chọn mẹ. Theo cô, người mẹ nội trợ ít có cơ hội bước ra ngoài và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Những hy sinh của mẹ trở thành động lực để cô cố gắng.

“Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, nhụt chí, em luôn nghĩ đến mẹ. Chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi em sẽ cố gắng hết sức”, Khánh Vi chia sẻ.

Với Lê Trần Bảo My, trước khi bước vào phòng phỏng vấn kín, cô có nhiều cảm xúc đan xen, từ lo lắng, hồi hộp đến háo hức, mong chờ.

“Lúc biết có phỏng vấn kín, em nghĩ rất nhiều, không biết chủ đề là gì, câu hỏi sẽ ra sao. Nhưng em nghĩ khi nói chuyện với các giám khảo, chỉ cần chân thành là được”, Bảo My nói.

Nhiều thí sinh mong gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Cô mong chờ được đối diện Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Theo Bảo My, Đỗ Mỹ Linh từng trải qua hành trình tại Hoa hậu Việt Nam nên có thể đồng cảm với những cô gái đang đứng trước cột mốc quan trọng.

Sau gần hai tháng ở nhà chung, Bảo My nhận thấy bản thân thay đổi rõ rệt. Trước khi xuống Hải Phòng, cô có dịp về nhà và bất ngờ khi mẹ nhận ra sự khác biệt ở con gái. “Qua những buổi học, đào tạo, ngay cả người thân cũng nhìn ra sự khác biệt. Em thấy vui và tự hào”, cô nói.

Cô cho biết không sợ việc phải dừng lại. “Nếu phải ra về, em không có gì nuối tiếc. Đây là ước mơ từ nhỏ của em. Em chỉ sợ bản thân không còn khát khao, ngọn lửa đam mê. Nếu dừng lại ở đây, em sẽ trau dồi bản thân để quay trở lại vào mùa sau”, Bảo My chia sẻ.

Thí sinh Ngô Thị Mai Hoa bật khóc trong phần phỏng vấn kín. Mai Hoa cho biết cô xúc động khi nhận câu hỏi liên quan đến gia đình. Hai tháng xa nhà khiến cô nhớ bố mẹ. Trong thời gian ở nhà chung, bố mẹ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, động viên và cổ vũ con gái.

Theo Mai Hoa, phần lớn những câu hỏi cô nhận được từ ban giám khảo đều mang tính gợi mở, cổ vũ và động viên. Hai tháng ở nhà chung giúp cô học thêm nhiều kỹ năng, từ ứng xử đến khả năng nói trước đám đông. Cô trân trọng sự quan tâm, chăm sóc của ban tổ chức và những người bạn mới.

Thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi của từng giám khảo, thành viên ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khó chọn thí sinh vào chung kết

Cao Trần Tú Anh cho biết đây là lần đầu cô trải qua phần chấm mặt mộc nên không tránh khỏi hồi hộp. Với cô, điều quan trọng nhất là giữ sự tự tin để thể hiện bản thân. Tú Anh nhận thấy mình đã thay đổi nhiều so với những ngày đầu bước vào nhà chung. Cô có thể nói trước máy quay, trình diễn và thể hiện trước đám đông.

“Lúc mới vào nhà chung, em thấy có nhiều bạn giỏi nên cũng áp lực”, Tú Anh kể.

Một trong những kỷ niệm cô nhớ nhất là chuyến thực tế tại Đền Đô, Bắc Ninh. Khi kịch bản chương trình thay đổi vào phút chót, các thí sinh phải nhanh chóng xoay xở, thậm chí có lúc trở thành MC cho chương trình.

“Vượt qua được thử thách đó, em thấy rất vui”, cô nói.

Ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 bao gồm NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Tú Anh cho biết trong quá trình ở nhà chung, các thí sinh chủ yếu học hỏi lẫn nhau, kể cả từ những cô gái nhỏ tuổi hơn. Điều khiến cô tiếc nuối nhất nếu phải rời cuộc thi là cảm giác hụt hẫng sau khoảng thời gian sống chung, ăn chung, ngủ chung với các bạn.

“Hành trình hai tháng qua đã rất đẹp rồi. Em gặp nhiều bạn mới, có nhiều kỷ niệm, được đi nhiều nơi để tìm hiểu văn hóa, lịch sử”, Tú Anh chia sẻ.

Ban đầu, bố Tú Anh không ủng hộ con gái tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến con gái được đi nhiều nơi, học hỏi nhiều điều và trở nên tự tin hơn, ông thay đổi suy nghĩ.

“Ba nói hành trình này quá xứng đáng, vì em được đi nhiều, học nhiều”, Tú Anh kể.

Phạm Lê Ái Linh từng lo lắng trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Cô nghĩ Ban giám khảo sẽ đặt những câu hỏi khó.

Tuy nhiên, không khí trong phòng khiến cô thoải mái hơn dự đoán. Ái Linh nhận được những lời động viên từ giám khảo. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khen cô có làn da đẹp, trong khi MC Trần Ngọc nhận xét gương mặt sáng và khuyến khích cô phát huy sự tự tin.

Câu hỏi khiến Ái Linh ấn tượng là lý do Ban giám khảo nên chọn cô vào Top 25.

“Em nghĩ mình cần trả lời với sự tự tin và thuyết phục được ban giám khảo. Em có thể đã thuyết phục được một số giám khảo bằng câu trả lời và cách thể hiện của mình”, Ái Linh nói.

Sau khi trực tiếp trò chuyện với các thí sinh, MC Trần Ngọc đánh giá mặt bằng chung năm nay khá tốt.

“Thí sinh rất ổn, không phải chỉ ở thần thái mà còn có chiều sâu, nhận thức tốt thể hiện qua cách trả lời câu hỏi. Có những thí sinh mạnh về ngoại hình. Các bạn đều có học vấn tốt”, Trần Ngọc chia sẻ.

Theo nam MC, với Hoa hậu Việt Nam, thí sinh phải đi qua nhiều bộ lọc. Ngoại hình vẫn là một trong những yếu tố anh ưu tiên, bởi đường nét gương mặt cần rõ ràng để tạo nên thần thái.

Tuy nhiên, theo anh, Hoa hậu Việt Nam còn đòi hỏi thí sinh có khả năng ăn nói, giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội.

Sau vòng phỏng vấn kín, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận xét mặt bằng thí sinh năm nay đồng đều, chất lượng. Chính sự đồng đều này khiến việc lựa chọn 25 cô gái bước tiếp vào vòng chung kết trở nên khó khăn hơn.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Hải Phòng.