Căng thẳng chọn cô gái xuất sắc vào chung kết Hoa hậu Việt Nam
Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương để chọn cô gái xuất sắc nhất tiếp tục bước vào chung kết.
Trước đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức và ban giám khảo có những giờ họp bàn khẩn trương, xây dựng phương án lựa chọn những thí sinh vào chung kết. Bên cạnh kết quả các phần thi, những màn trình diễn đột phá trên sân khấu và sự tiến bộ của thí sinh cũng được tính đến.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Dàn thí sinh năm nay có chất lượng rất đồng đều, trong đó có những cô gái cao tới 1,8 m. Nhiều thí sinh có làn da đẹp, gương mặt khả ái. Tôi tin tưởng cuộc thi tìm được người chiến thắng xứng đáng".
Trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Hải Phòng, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Bên cạnh những câu...
Theo Duy Nam - Như Ý ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/10/2026 14:49 PM (GMT+7)